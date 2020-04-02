海外留学生如何做好个人防护？国家卫健委权威解答来了

人民网北京4月2日电（孙竞）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍疫情期间中国海外留学人员安全问题。在回答记者关于海外留学生如何在各种场合做好个人防护的问题时，国家卫生健康委国际司司长张扬强调，租住集体公寓的留学生，要保持环境的清洁和通风，减少与他人近距离接触。

张扬指出，无论在任何场合，海外留学人员都要保持良好的个人卫生习惯，不随地吐痰。打喷嚏或者是咳嗽的时候，用纸巾遮住口鼻或者采用肘臂遮挡，加强手卫生和佩戴口罩，并且遵守所在国家的法律法规。

在日常生活中，要注意营养，还要加强锻炼，保障充足的睡眠，保持良好的心态，提高个人的免疫力。同时，在公共交通工具、厢式电梯、室内公共场所等人员密集或相对密闭的环境中，一定要佩戴口罩。

租住集体公寓的留学生，要注意保持居住环境的清洁，加强通风换气，专家建议每日通风2到3次，每次通风20到30分钟。要观察同住人员有没有发热、咳嗽等异常情况，主动采取自我防护措施。在公寓中减少与他人近距离接触，如必须接触，需要佩戴口罩，并且至少保持1米以上的距离。

如果外出购物或者进行必要活动时，在公共交通工具、拥挤或密闭环境中要佩戴口罩。与工作人员交流时，宜保持一定距离，要避免直接接触，可以随身携带速干手消毒剂，随时保持手卫生。

在谈到海外留学生包机回国过程中如何确保安全时，张扬强调，全程要佩戴口罩，安检的时候短暂取下口罩，面部识别结束以后还要立即戴上口罩，尽快通过安检通道。尽量选择楼梯步行或扶梯，并且与他人保持1米以上距离。同时，要避免与他人正面相对，如果乘坐厢式电梯，与同乘者尽量保持一定的距离，分散乘梯，避免同梯人员过多。做好手卫生，尽量避免直接去触摸门把手、电梯按钮等公共设施，接触后及时洗手或用速干手消毒剂揉搓双手。候机和飞行过程中尽量减少饮食。

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