外交部：目前大多数留学生仍然选择留在当地

人民网北京4月2日电（孙竞）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍疫情期间中国海外留学人员安全问题。外交部副部长马朝旭表示，根据目前掌握的情况，大多数留学人员按照世卫组织和国家疾控中心的权威建议，秉持“非必要、不旅行”的原则，仍然选择留在当地。

马朝旭介绍，我国海外留学人员的特点，一是人数众多：总人数160万人，目前尚在国外的大约140万人；二是分布广：美国约有41万，加拿大约23万，英国约22万，德国、法国约11万，澳大利亚、新西兰约28万，日韩约18万；三是所在国的疫情发展阶段不同，采取的防控措施也不同；四是留学人员处境不同，需求也存在差异。

马朝旭表示，外交部、教育部和我驻外机构，根据驻在国当地的实际情况，面向留学人员提出有针对性的指导意见。大多数留学人员选择留在当地，有助于避免仓促回国引发交叉感染，或者因为中转国家的边控措施而中途受阻，也可以避免后续对学业签证可能产生的一系列影响。

“对于疫情严重国家，确实有困难急需回国的留学人员，党和政府将及时采取必要措施，协助他们逐步、有序回国。留学人员要在登机之前、旅途中、入境后积极配合民航、口岸和地方防疫部门严格执行各项防疫规定，既对自己的健康，也对广大公众安全负责。”马朝旭强调。

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