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议政建言·关注大学生就业

教育部有关数据显示，2020年我国高校毕业生规模达到历史新高，共计约874万人，比2019年增加40万人，而新冠肺炎疫情的冲击使大学生就业压力增大。3位全国政协委员围绕如何解决高校毕业生就业创业面临的困难和问题发表意见。

人社部推出百日千万网络招聘专项行动

从4月起，人社部百日千万网络招聘专项行动将按天推出全国各省份特色专场招聘活动。4月1日，特色专场推出北京市“百日千万行动 就业同行专场招聘会”，共提供1194个岗位。招聘专项行动期间，北京分会场将持续开展城市保供、物流配送等行业专场招聘，回天地区、新机场、通州等区域专场招聘，以及高校毕业生、农民工等重点群体专场招聘，预计提供岗位超过20万个。

人社部：6月底前实现免费线上职业技能培训500万人次

人力资源和社会保障部日前召开会议，落实《人力资源和社会保障部关于印发百日免费线上技能培训行动方案的通知》要求，部署推进百日免费线上技能培训行动和职业能力建设重点工作，到6月底实现“百日515”目标：遴选50家以上线上技能培训平台，推出覆盖100个以上职业（工种）的数字培训资源，实现线上培训实名注册500万人次以上。

海南面向全球招聘3万余人才

为吸引全球各类优秀人才到海南工作创业，共建海南自由贸易港，海南省委省政府紧密结合发展需要，组织汇集全省各领域单位，一次性拿出3万多个岗位资源，面向全球集中开展公开招聘活动。本次招聘活动涉及党政机关、事业单位、国有企业、园区、法定机构、民营企业等单位类型。从产业分布来看，现代服务业、旅游业、高新技术产业三大主导产业岗位需求数超总数 60%。

数十家央企举办线上专项招聘活动

日前，国务院国资委党委实施国资央企“抗疫稳岗扩就业”专项行动，为高校毕业生、农民工、城镇失业人员、贫困劳动力等各类劳动者，以及有招聘需求的各类用人单位提供优选的高品质招聘资讯和就业服务。本次招聘专项行动现已全面启动，预计6月底结束，将开启“云招聘”新模式，实现“线上招聘、线上宣讲会、线上考试、线上面试、人才测评、电子签约”等全流程线上招聘服务。

“云招聘”常态化需要更多线上思维

随着复工复产加速，企业用人需求逐渐旺盛，“云招聘”如火如荼地开展起来。有机构面向全国40余所高校的毕业生发起调查，结果显示，63.16%的被访者认为线上应聘比线下更便利，82.11%希望“空中招聘”能在日后成为常态。让“云招聘”惠利各方，“云思维”不可或缺。招聘单位应恪守诚信招聘底线；招聘平台应依法依规对招聘信息实时监测筛查；监管部门应持续规范“云招聘”行为。

求职季里，不少毕业生都面临着相似的苦恼，是跟随自己的内心出去外面闯闯，还是听爸妈的话回老家找个稳定的饭碗。那么，面对父母的“求职忠告”与内心的梦想和远方，我们要如何权衡、考虑呢？

目标坚定or一时兴起

对于未来要走那条路，大家或多或少都迷茫、纠结过。我们要冷静思考当下想选择的方向，究竟是一时兴起，还是早已坚定并为此准备多时的。看身边有人做相关工作，颇有兴趣，也要深入了解，看看自己性格、能力等方面是否合适。若是早就瞄准了方向，就不轻言放弃。只是选择自己的梦和远方前，别忘了和父母坐下来好好谈谈。

放下曾经的分歧

从上什么类型的补习班到选择哪所中学，从文理分科到志愿填报什么专业，部分同学印象中的家长总是强势，而自己只能一次又一次地妥协。而关于毕业后靠什么赚钱、做什么养活自己，有人说，妥协了一万次，第一万零一次要为自己活。但人总是要向前走的，有些不愉快和赌气，需要我们和过去和解。与父母沟通未来如何抉择时，放下曾经双方之间产生的分歧，让谈话能够解决问题而不仅仅是发泄情绪。

了解双方需求

父母担心孩子走得太远、太累，照顾不到，而刚刚毕业的同学觉得别人能吃的苦自己也扛得住。其实双方没有谁错谁对，追逐梦想令人羡慕，关爱子女让人温暖。大家左右为难的是，听从父母的建议觉得以后会后悔，而选择自己的方向又担心失败和不能照顾父母。沟通过程中，我们要讲清楚自己成长的需求和目标，同时也认真倾听父母的需求。

打消疑虑和不安

我们和父母接受的教育、接触的环境不同，导致了求职观念的不同步。化“不同步”为“同步”，尝试向父母展示你的能力和对未来的规划，用实际行动告诉他们，你已经做好准备出门打拼。同时，也可以询问父母的真实想法，是对子女在外的不放心、舍不得，还是对职业选择的不认同。听听老一辈人的看法，综合分析选择最适合的一条路。此外，可以提出每周保持通几个电话，打几次视频的通讯习惯。打消父母对我们未来的疑虑与不安，也安慰父母的思念之情。

(责编：郝孟佳、孙竞)