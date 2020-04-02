原标题：“解锁”线上求职 应届生准备好了吗

教育部数据显示，2020届高校应届毕业生规模预计将达到874万。受疫情影响，企业和高校将传统的线下招聘转移到了线上。从2月28日开始，教育部正式推出24365全天候网上服务，24小时服务不“打烊”，帮助毕业生求职。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1923名应届生进行的一项调查显示，92.2%的受访应届生进行了线上求职，69.8%的受访应届生认为线上求职能打破地域限制，覆盖面更广，73.1%的受访应届生表示要提前调试好所需要的网络和设备，65.6%的受访应届生建议收集更多的招聘信息。

受访者中，男性占46.4%，女性占53.6%。文科生占33.4%，理科生占49.4%，工科生占16.3%，其他占0.9%。

92.2%受访应届生进行了线上求职

经济学专业的应届生韩梅（化名）已经在线上投递了十几份简历，参加了两家单位的线上招聘面试。她的同学大部分也都在线上求职，“大多都还在面试阶段”。

南京某高校计算机专业应届毕业生范婷最近也进行了线上求职，通过线上招聘会，投递了几十份简历，参加了两家单位的笔试和面试。

北京某高校会计专业大四学生王欢（化名），目前一直在线上求职，他通过了两家企业的线上笔试，并参加了一个证券公司的会计面试。“我老家的同学也有在线上投简历的，但获得工作机会的不多”。

调查显示，92.2%的受访应届生进行了线上求职。具体说来，82.4%的受访应届生在线上投了简历，58.2%的受访应届生参加了线上面试，51.5%的受访应届生参加了线上笔试，41.6%的受访应届生参加了线上宣讲会，27.2%的受访应届生经历了线上录取。

“这段时间我们学校一直在努力为毕业生对接更多的线上招聘会资源。”武汉某高校法语专业毕业班辅导员李红（化名）说，这段时间学生们都是线上求职，她班里有部分学生成功地和用人单位签约了。

调查显示，53.9%的受访应届生通过线上求职找到了工作，44.3%的受访应届生还没有。76.2%的受访应届生表示身边通过线上求职找到工作的人多。

龙鹏（化名）是广西桂林某高校毕业班的辅导员，他介绍，这段时间学校的就业部门一直在给毕业生推送线上招聘信息，平均每天三四条。不过，龙鹏觉得自己班的学生对于线上招聘还不适应，“由于缺乏面对面的交流，有的学生即使通过了我们推荐企业的面试，还担心会不会被骗”。

69.8%受访应届生认为线上求职能打破地域限制

韩梅觉得，虽然面试需要提前调试好网络，避免环境干扰，但是总体来说，线上求职更省时省力。“另外，我性格比较内敛，这种面试方式避免了和很多人接触，就算是群面，也是各说各的，没那么紧张”。

线上求职有哪些便利之处？69.8%的受访应届生认为覆盖面更广，打破了地域限制，69.8%的受访应届生觉得可以省去来回奔波的麻烦，50.8%的受访应届生认为在自己熟悉的环境中进行，可以减少紧张焦虑。其他还有：提高求职的效率（48.0%），不用挤招聘会，体验更好（40.5%），无接触，更安全（34.1%）等。

“线上招聘应该是整体的发展趋势，并不只是临时举措。”中国人民大学劳动人事学院教授林新奇分析，线上招聘已经存在了很久，之前线上招聘更多是在线上报名、投递和筛选简历，现在更多地发展到了笔试、面试。“线上招聘和求职可以降低成本，提高效率，不受时间、距离的影响，这些优势会推动线上招聘的发展，并使之成为趋势”。

73.1%受访应届生表示要提前调试好所需要的网络和设备

在哈尔滨某保险公司从事校园招聘工作的郑文（化名）说，她所在的公司特意调整了招聘考核的顺序，“以往都是通过了面试再做测评，现在是先做测评，如果不通过就不面试了。如果是本地的，过了线上面试，我们还会安排线下面试”。

郑文告诉记者，一些求职者在线上面试时的状态没有线下好，可能是因为在家面试过于放松。她提醒应届生在线上面试前，要测试网络，确保信号良好，并且要着装得体。

在某新媒体公司从事招聘工作的秦杰（化名）表示，面试官不光会听应聘者说，还会观察其肢体动作，“转笔、眼神不好等问题，从镜头上看很明显，给面试官的感觉会不太好”。

郑杰提示，求职者可以在面试前，对着镜子或者手机、电脑的摄像头，做一些练习和模拟，调整自己的体态、仪表。

“线上交流可能更多靠语言，表情和动作的作用不如线下明显，会给双方交流带来一些障碍。”龙鹏说，他会建议学生参加线上面试时尽量言简意赅，自信一些。

对线上求职，73.1%的受访应届生表示要提前调试好所需要的网络和设备，65.6%的受访应届生建议关注收集更多招聘信息。其他还有：充分了解线上求职的流程（62.2%），尽可能在整洁的环境中面试（52.6%）以及注意保持得体的妆容（33.1%）等。

虽然目前线上招聘成为了一种趋势，但林新奇也提醒，“求职者一定要多加甄别，慎重选择，特别是涉及缴费、个人信息时，要提高防范意识。不要不计成本地广撒网，给自己造成不必要的麻烦”。

“线上招聘不受时空约束，对于求职者来说，可能与自己一同面试竞争的人也多了。要结合自己的优势、企业招聘需求有针对性地准备。”林新奇认为，线上招聘的发展对于应聘者来说，挑战与机会并存，应聘者要借这个机会提升自己各方面的能力。（记者 孙山）

(责编：孙竞、熊旭)