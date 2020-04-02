疫情图背后的中国学子担当

3月31日，在英国伦敦海德公园，人们戴着口罩散步。

新华社/法新

去利兹海德公园跑步锻炼，成了吴芃少有的户外活动。

吴芃实在是没想到，自己忽然就“空降”上了微博热搜。截至目前，新浪微博“中国留学生吴芃”的话题阅读量已达2.4亿，环球网官方微博转载的吴芃新闻已拥有近30万的点赞数。

“这才是中国留学生该有的样子！”“酷，做得好！给咱中国青年长脸了！”许多网友纷纷朝吴芃竖起了大拇指，这反而让他有些不好意思。“我就是做了一些特别简单的工作，真的，受到这么多关注完全出乎意料。”吴芃对本报记者说。

为什么突然就“火了”？这还得从他每天坚持在推特上更新英国疫情数据图说起……

几条曲线清晰呈现疫情变化

3月5日，英国新冠肺炎确诊病例累积已达115例，当日新增30例，但在当时，英国还未就疫情采取更多防控行动。“那时官方发布的疫情数据相对零散，大家没办法看到总体回顾情况和发展趋势。”吴芃说。他决定自己动手，通过公开渠道能搜集到的疫情数据制作图表，直观展示疫情的变化情况并更新在自己的推特上。

根据英国卫生和社会保障部发布的数据，吴芃所制图表主要包括3条曲线：一条显示每日确诊病例数量；一条预测新增病例增长趋势；之后他又增加了一条曲线，用来表示病亡者数量。而在吴芃创建的另一个图表中，清晰记录着英国每天所做的病毒检测数量与测试结果呈阳性的百分比。

“制作图表的初衷，就是为了让大家更清楚地了解疫情增长趋势，希望大家能够持续关注疫情。”今年26岁的吴芃，是利兹大学国际公司法专业的研究生，从武汉封城以来，他就对疫情保持高度警惕。疫情图表发布后，这个中国小伙的主动担当在推特上引发了不少英国网友的关注，其中还包括一些英国下议院议员及医疗系统的工作人员，这令吴芃始料未及。

在有关英国疫情的话题中，不时有网友询问“谁是吴芃”“为什么在喊吴芃”。此时，便会有已关注疫情图一段时间的吴芃“粉丝”现身介绍“吴和他的图表”。约克郡的当地媒体也关注到了吴芃的举动，邀请他接受采访。“很多网友给我私信表达感谢，多数是英国本地居民。大家的支持让我觉得做这个事情是有意义的，能够帮助到别人，我就继续做下去。”吴芃对本报记者说。

疫情带来的变化始料未及

根据英国首相约翰逊在当地时间3月23日晚间的电视讲话内容，英国民众能允许的外出仅限于以下4种情况：购买生活必需品、寻求医疗帮助、仅限一种户外锻炼方式、“绝对必要”的上下班。

对吴芃来说，每周至少三次前往邻近自己住所的利兹海德公园跑步健身，是疫情期间宝贵的户外运动时光。如今他所有的课程都已从线下转为线上，平日里的社交生活基本停止，原本这学期准备参加的活动已遥遥无期，一些课程形式也由原来的小组讨论为主变为现在教师主讲。

“疫情带来的更多变化是我们根本没想到也来不及准备的。”吴芃家中寄存着同学原来计划过完年返英后再搬走的行李，而现在，海外疫情形势严峻，同学决定不再回英，线上提交毕业论文，留学生涯也就此结束。“我才意识到我们甚至没来得及正式告别。原以为十几天后便会重新再见，都还没一起拍毕业照，大家来自于国内的不同省份，谁知道下一次再相见会是什么时候？年前朋友临走时的匆匆相见，竟可能是我们在英国的最后一面，真的很不舍。”

现在，吴芃的疫情图每天还在更新着。就在不久前，一位来自尼日利亚巴耶尔萨的医生在推特上关注到了吴芃制作的英国疫情图，便联系他，询问可否也帮助制作尼日利亚疫情图，让更多人能够了解疫情走向，吴芃爽快答应了。

“我不敢相信，他就这样答应了帮我，每天甚至在我给他发送尼日利亚的最新数据前，他就已经将做好的图发给我了。这可帮了大忙，任何人都能从图表中看清楚新冠肺炎病例的增减情况，吴芃真的很棒。”这位尼日利亚医生说。

面对英国目前的疫情形势，利兹大学的几位中国老师、当地一位华人议员以及吴芃一共9人决定共同发起募捐，帮助约克郡一些医院购买防护物资。“我们在推特上也发布了这个活动，不到两天就已有百余人响应，募得5000多英镑，距离实现第一期10000英镑的募捐目标越来越近了。”吴芃说。作为一名中国留学生，他将继续尽己所能地帮助留学所在国的抗疫工作。

(责编：孙竞、熊旭)