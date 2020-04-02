 一名在英中国留学生的疫情日记：我们守望相助

疫情下的南安普顿市中心。

作别3月，2020年的进度条走完了四分之一。但是有多少人和我一样，觉得这短短的3个月发生了太多事，甚至让人感慨恍如隔世？

年初，国内发生新冠肺炎疫情，很快武汉封城，大家纷纷在家中隔离。我和大部分留学生一样，在海外密切关注着国内的疫情状况。每天，我不断在网络上刷新着关于疫情的新闻，每一个数字背后，都是一个生命、一个家庭。

那时，我计划着要完成本学期的论文，计划着即将到来的春假旅行，考虑着是去法国还是去意大利。走在街上，微风拂面，感觉英国异常阴冷的冬天就要过去了，对未来有了更多期待。

慢慢地，国内疫情逐渐被控制，但欧洲开始笼罩在病毒的阴霾之下。或许是因为了解了太多国内抗击疫情的系列举措、付出的巨大牺牲，大多数中国留学生都对疫情防控非常重视，大家互相通报本地疫情的最新情况，并且立即减少了非必要的外出与聚会。

欧洲国家的确诊病例正在快速增长，在此期间，我几乎放弃了所有人数众多的大课。一天，我咬咬牙决定去上那周唯一的一节小课。我小心翼翼地走在路上，仿佛空气中四处弥漫着病毒，然而身边仍然没有一个人戴口罩。他们悠然地走在路上，微风轻拂、春意盎然，我突然觉得，或许是自己过度敏感了。

当地人为我们对疫情的高度紧张感到不解，一名英国女士对我说：“这只是流感而已啊，为什么你们这么紧张？”而我却不知道如何能让她相信，疫情的严重性是真实存在的，必须要引起重视。

很快，欧洲的疫情在这种轻松情绪的反差中走向严峻，这是我们谁都不想看到的。

疫情的发展，也让不少在英国的华人感到担忧，我身边的中国同学有的准备回国，有的甚至匆匆退掉了在英国的公寓，大家担心疫情可能在秋天毕业之前无法结束了。我们学校在3月中旬已经宣布提前开始春假，随后又宣布夏季学年也改为网课，这意味着接下来我们至少有4个月的时间不必在学校待着。

我这才意识到，之前和很多同学朋友的见面是我们匆匆在英国的最后一面，以后不知会在何地何时再相见。我在英国的学习生活就这样匆匆画上了休止符。

考虑到在回国途中也存在感染风险，我仍然选择暂时留在英国。但对于我们来说，在海外要面对的不仅是疫情，也有在这种特殊情况下激化的种族主义。

就在本周，我所在的学生公寓有4名中国学生在外出采购返回家中的路上遭遇了几名当地青年的攻击，他们辱骂中国学生是“中国病毒”、让他们“滚回中国”，并一路尾随谩骂到公寓楼下。所幸，在当地华人协会和警方的努力下，这一事件中有攻击行为的5名青年被逮捕。警方表示，任何因为无知、偏见或仇恨而存在的罪行都是不可接受的。

其实，对于选择回国的留学生来说，有的也正在经历着来自国内不理智网友的偏见和歧视。绝大多数回国的留学生都在认真遵守隔离规定，不配合国内防控措施的只是极个别人，一些不理智的网友因此向整个留学生群体泼脏水是很不应该的。

我想，经此一“疫”，大家或许会对这一点感触更深——尽管人类的悲欢并不相通，但却是真真切切的命运共同体。我们应该守望相助。

（作者系英国南安普顿大学留学生）

(责编：孙竞、熊旭)