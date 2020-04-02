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在学生中弘扬劳动精神

张  烁

2020年04月02日09:02  来源：人民网－人民日报
 

　　劳动是成功的必由之路、创造价值的源泉。劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，直接决定社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平。

　　前不久，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，强调劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，就全面贯彻党的教育方针，加强大中小学劳动教育进行了系统设计和全面部署。《意见》的出台，让全社会进一步认识到加强劳动教育的重要意义，有利于推动劳动教育与德育、智育、体育、美育相结合，更好发挥劳动育人功能，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

　　习近平总书记强调，“要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”“德智体美”之外，为什么还要强调“劳”？动手实践、出力流汗的劳动教育，对一个人的成长意味着什么？现实中，一些青少年中出现了不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动的现象，根源就在于劳动教育被淡化、弱化。事实上，挥洒劳动的汗水、体味劳动的艰辛，才能收获劳动的快乐，也才能真正理解劳动的内涵。

　　劳动教育具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。通过劳动教育，使学生能够理解和形成马克思主义劳动观，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念；体会劳动创造美好生活，体认劳动不分贵贱，热爱劳动，尊重普通劳动者，培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；具备满足生存发展需要的基本劳动能力，形成良好劳动习惯。实践证明，爱劳动、会劳动不仅不会耽误学习，反而能够促进学习，有助于人的全面协调发展。

　　面向未来，应当更加注重把劳动教育纳入人才培养全过程，贯通大中小学各学段。特别需要注意的是，一定要将劳动教育与智育区别开，防止用文化课的学习取代劳动教育。幼时启蒙劳动意识，感知劳动乐趣，体会劳动光荣；稍大时增加劳动知识技能，适当参加生产劳动；再大时增加职业体验，理解劳动创造价值……在个体成长成才的道路上，劳动教育不仅能提升就业创业能力，还有助于让受教育者树立正确择业观，涵养不畏艰辛、崇尚奋斗、甘于奉献的精神。

　　也应创造条件，实现劳动教育实施途径多样化，贯穿家庭、学校、社会各方面。对家长来说，应鼓励孩子自觉参与、自己动手，在衣食住行中掌握必要的家务劳动技能，让孩子从小养成爱劳动的好习惯。学校应开齐开足劳动教育课程，科学设计课内外劳动项目，采取灵活多样形式，激发学生劳动的内在需求和动力。全社会都应注重发挥协同作用，开放实践场所，搭建活动平台，支持学生走出教室，动起来、干起来。

　　劳动创造美好生活。今天，人类劳动的形态已经发生了巨大变化，开展劳动教育也须与时俱进。以《意见》印发为契机，全面构建体现时代特征的劳动教育体系，广泛开展劳动教育实践活动，我们就一定能引导学生树立正确的劳动观，在劳动中提升综合素质、促进全面发展，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月02日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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