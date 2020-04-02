中国人民大学发布2019年度复印报刊资料转载指数排名

人民网北京4月2日电 （记者 郝孟佳）由中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心和书报资料中心联合研制的“2019年度复印报刊资料转载指数排名”和《复印报刊资料重要转载来源作者(2019版)》两项成果3月31日面向社会正式发布。

在“2019年度复印报刊资料转载指数排名”中，共有571种人文社科期刊、316家教学科研机构和172家高校所属机构榜上有名。

在人文社科综合期刊综合指数排行榜中，《中国社会科学》《学术月刊》和《探索与争鸣》位列前三；在高等院校总排名中，中国人民大学、北京大学、武汉大学居前三甲。

在社科院、社科联综合指数排名中，处在前三位的是中国社会科学院、上海社会科学院和四川省社会科学院；在党政干部院校排行榜中，中共中央党校(国家行政学院)、中共上海市委党校(上海行政学院)、中共浙江省委党校(浙江行政学院)领先。

《复印报刊资料重要转载来源作者(2019年版)》是继2016版后的第二次发布。依据复印报刊资料2016年至2018年间的转载数据和同行专家评议结果，最终883名人文社科学者入选，较上一版增长68.19%，从转载角度反映了这3年间中国人文社会科学领域较为突出、活跃的学者群体。

据了解，复印报刊资料系列人文社科学术评价成果每年3月定期发布，今年是第20年。在目前防疫形势下，采用线上方式发布。复印报刊资料的转载量、转载率、综合指数等已逐渐被学术界和期刊界视为人文社科学术评价、科研考核的参考依据之一。

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