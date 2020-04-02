国家民航局：第一个临时航班飞往英国 预计接回约180名留学生

人民网北京4月2日电（记者 郝孟佳）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍疫情期间中国海外留学人员安全问题。在回答记者提问时，国家民航局副局长吕尔学表示，民航局根据国务院联防联控机制的统一部署，今天正式启动了飞往英国的临时航班任务。第一个航班于今天上午9:30分已经从上海浦东机场起飞，今晚将抵达伦敦，预计接回约180名留学生。

吕尔学介绍，民航局根据境外疫情发展态势，按照国务院联防联控机制要求，出台了“五个一”的政策，大幅调减了国际航班数量，但同时保留了我境外40个国家、61个城市之间的每周不超过134班的国际定期航班。

另一方面，民航局对一些需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，及时启动重大航空运输保障机制，安排临时航班协助海外公民回国。

3月4日到26日，民航共安排9架次临时航班，协助在伊朗和意大利的1466名中国公民回国，其中执行伊朗临时航班6架次，运回旅客976人，主要以留学生为主。已执行的意大利临时航班3架次，目前正在执行第4架次，将接回180名我国公民，具体航线是米兰到温州。

为确保飞行中疫情防控的安全，民航将采取一系列针对性防控措施，一是制定了赴疫情严重国家执行临时航班任务的防控措施，为做好机上人员防护工作提供了有效指导。

二是与使馆工作人员和卫健委随行医务人员密切配合，开展了登机前体温筛查和检测。

三是为每架航班提供了专门的防护及消杀用品，为每名旅客配发了医用N95口罩，最大限度降低病毒在机上的传播。

四是机上采取充分的通风、消毒等防疫措施，旅客采用隔座就坐方式，客舱实施分区管理，减少机上人员流动。五是每次执行任务后均要对飞机进行严格消毒，确保安全后才能执行其他飞行任务。

吕尔学说，民航局将认真按照国务院联防联控机制的任务部署，针对在疫情严重国家确需回国的留学人员，及时启动重大运输航空保障机制，做好运力调整、机组安排以及机上防护等工作，确保接运海外留学生回国任务的圆满完成。

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