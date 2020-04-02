教育部：我国在外留学生共有36名确诊 11位已治愈出院

人民网北京4月2日电（记者 郝孟佳）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍疫情期间中国海外留学人员安全问题。教育部副部长田学军介绍，根据我驻外使领馆报回的情况，截至3月31日，我国在外留学生共有36名确诊，现在已经有11位治愈出院。

田学军说，一旦遇到我留学人员有感染症状，使领馆马上启动应急机制，协助留学生就医，所以确诊的留学生都及时得到了比较好的救治。

有的使领馆在留学生分布比较集中的地区安排了“隔离备用点”，以便在需要的时候为留学生提供保障。同时，充分发挥驻在国学联会的组织功能，比如驻英国使馆教育部门就组织全英95个学联，在56个城市设立了208个联络点，互帮互助，涵盖了71000多名留学生。还借助侨团、中资机构力量，为留学人员在食宿等方面提供更多的生活照顾。

对于有些国家出现的校方强制学生搬离宿舍的问题，使领馆教育部门第一时间提出交涉，多数已经得到了妥善解决。

针对部分国家政府和高校采取的封校、停课等防疫措施，田学军说，教育部第一时间作出部署，要求驻外使领馆教育部门与驻在国的教育主管部门和学校密切沟通，及时掌握相关的安排，敦促校方合理安排我留学生的学业生活，要求外方切实维护好我留学人员的身体健康、安全和正当权益，协助解决留学人员在学习、生活等方面遇到的实际困难。

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