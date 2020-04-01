原标题：河南高三学生4月7日返校复学 中招考试相应推迟

河南召开新闻发布会现场，介绍返校复学情况。 韩章云 摄

中新网郑州3月31日电 (记者 韩章云)3月31日，记者从河南省新冠肺炎疫情防控专题第44场新闻发布会上获悉，河南教育系统已制定了各类学校返校复学方案，确定该省高三年级4月7日统一返校复学。鉴于教育部宣布2020年高考推迟进行，河南省中招考试也将考虑相应推迟，具体考试时间待研究确定后，将及时向社会公布。

目前，随着疫情防控形势持续向好的态势不断巩固，全国绝大多数地区已是低风险地区，因此，全国已有二十余个省区市确定返校复学时间。

而河南全省174个县(市、区)也已全部调整为Ⅲ类县(市、区)，该省新冠肺炎疫情本地传播已基本阻断。目前，河南也为各级各类学校有序返校复学做了充分研判和准备。

发布会上，据河南省教育厅总督学李金川介绍，目前河南中小学生返校复学条件基本成熟，从督导检查情况来看，目前河南省各地中小学返校复学的防控条件和组织准备已基本到位，公共防控物资已按至少两周需求量备足，师生和校园公共卫生安全能得到切实保障，达到教育部开学要求，且广大师生和家长对返校复学呼声强烈。

基于以上研判，河南教育系统工作专班审慎制定了河南省各级各类学校返校复学方案，已经河南省委省政府同意，并报教育部备案。

总体安排是：河南全省高三年级4月7日统一返校复学；中小学校(含市县所属中职学校)其他年级和幼儿园的返校复学工作由省辖市统筹安排，且不早于4月13日，原则上初三年级省辖市域内统一开学时间。

李金川表示，高校(含省属中职学校)涉及面广、情况复杂，其返校复学时间，需根据疫情防控情况另行研判确定，并提前向社会公布，总体考虑安排在中小学校返校复学之后。需要说明的是，河南各省辖市、各高校的返校复学方案须提前10天报该省教育系统工作专班备案。

31日上午教育部召开视频会议，明确今年的高考时间推迟一个月。河南省教育厅副厅长毛杰介绍，鉴于高考推迟进行，河南省中招考试也将考虑相应推迟，具体考试时间待研究确定后，将及时向社会公布。

李金川介绍说，目前河南各级教育系统已细化防控措施确保师生返校安全，严格落实中小学校主体责任，严格寄宿制学生封闭管理，加强走读学生往返学校途中防护教育引导，做好教室、餐厅、宿舍等重点部位的管理与消杀，抓好教学安排、校园出入、健康监测等关键环节的细化与落实。

此外，河南将指导高校完善复学方案。坚持“一校一策”和属地管理原则，进一步细化高校师生返校复学方案；按照教育部统一安排，达到开学条件的高校毕业年级和有重要科研任务的研究生可优先返校，其他年级学生有序返校。

(责编：孙竞、熊旭)