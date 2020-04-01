原标题：韩国宣布今年“高考”延期两周举行

新华社首尔3月31日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国教育部31日宣布，受新冠肺炎疫情影响，原定于11月19日举行的2020年大学修学能力考试将延期两周举行。此外，全国中小学将于4月分批次开始实施远程教学。

韩国副总理兼教育部长官俞银惠当天在记者会上宣布了上述决定。她说，为应对新冠疫情导致的高中开学延期和改变学习日程给考生带来的困难，教育部不得已调整了今年大学修学能力考试的日程。考试时间将推迟两周，于12月3日举行，包括自主招生在内的其他具体大学入学方案将在与有关教育协会商议后于4月内发布。

韩国大学修学能力考试相当于中国的高考。

俞银惠还表示，韩国教育部在进行民意调查、咨询传染病学专家意见后综合考量决定，全国高三、初三年级从4月9日开始实施网上授课，初高中其他年级、小学高年级从4月16日开始，小学低年级从4月20日开始网上授课。幼儿园继续停课，直到疫情防控状况满足开学的条件。

自2月下旬起，为降低疫情扩散风险，韩国教育部多次推迟全国中小学、托幼机构开学时间。

根据韩国疾病管理本部31日发布的统计数据，截至31日零时，韩国新冠肺炎确诊病例累计已达9786例，其中死亡162例，治愈5408例。虽然韩国新增确诊病例数量已大幅减少并趋于稳定，但由于聚集性感染和境外输入病例时有发生，疫情的社区传播风险依旧存在。

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