原标题：中国政府对海外留学生回国有何考虑？外交部回应

中新网3月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人在答记者问时表示，党中央始终高度重视和关心海外中国留学人员，目前还有一些留学人员在当地面临各种困难，需要返回国内。昨天中国民航局有关负责人已表示，对需求集中、飞行目的地有疫情防控保障能力的城市，将视情启动重大航空运输保障机制，及时开通临时加班和包机。

问：当前，全球疫情多点暴发、持续扩散，一些海外中国留学生希望返回中国。请问你是否了解中国政府目前对海外留学生回国问题有何考虑？

发言人表示，党中央始终高度重视和关心海外中国留学人员，为保护他们的生命安全和身体健康采取了一系列重大举措，各有关部门按照党中央决策部署，积极采取行动。他们都是祖国的孩子，是建设中国未来的重要力量。在此次国内新冠肺炎疫情发生初期，广大海外中国同胞特别是留学生心系祖国，主动捐款捐物，关心和支持国内的抗疫斗争，体现了宝贵的爱国情怀。

新冠肺炎疫情在海外暴发后，国家曾专门安排临时航班先后从伊朗、意大利转运确有困难的人员有序回国。疫情在世界范围多点暴发蔓延后，党和政府时刻关注并关心着海外中国留学人员的健康和安全。外交部根据党中央统一部署，指示280多个驻外使领馆全面动员起来，同当地中国留学人员建立并保持密切联系，及时了解他们的诉求和困难，帮助他们解决面临的各种实际问题。中国使领馆敦促驻在国采取切实有效措施，维护好中国留学人员健康安全和合法权益，我们还多渠道转发《海外留学人员新型冠状病毒防控指南》以及驻在国疫情防控规定等信息，多方式加强与他们的交流沟通，包括请国内派医疗专家组、工作组等进行当面或视频交流，提供科学、专业的疫情防控指导。使领馆还调动各方资源向留学人员发放包含必要防疫物资、防疫指南的“健康包”，通过各种方式解答留学人员普遍关心的问题，全力帮助海外学子排忧解难。

疫情防控是一场人民战争、总体战、阻击战，每一位中国公民都在以不同方式参与这场战斗，为最终打赢疫情防控阻击战作出自己的贡献。当前，国内疫情仍有反弹风险，境外疫情的蔓延又给我国疫情防控带来新的挑战。中国民航部门根据疫情形势虽调减了国际客运航班量，但目前搭乘航班回国的大多数是中国留学人员。疾控专家根据世界卫生组织的劝告，提出在当前形势下应最大限度减少跨境流动。我们注意到，目前还有一些留学人员在当地面临各种困难，需要返回国内。昨天中国民航局有关负责人已表示，对需求集中、飞行目的地有疫情防控保障能力的城市，将视情启动重大航空运输保障机制，及时开通临时加班和包机。

鉴于国内防控疫情的需要，回国人员应该遵守各项防疫规定，包括出入境时的严格检测和入境后的隔离观察。这既是为了回国人员健康，也是对广大公众安全负责。

(责编：孙竞、熊旭)