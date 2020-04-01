原标题：实验室“停摆”，科研空窗期也是准备期

“我的研究方向偏理论研究，影响还不大，一些偏工程方向的同学，目前实验数据还未收集完，急得火烧眉毛。”北京某高校自动化系学生李程说。谈到此次疫情对于科研的影响，“实验停滞”成为不少师生担忧、焦虑的话题。

疫情暴发以来，国内相关领域科研工作者冲在一线，迅速开展抗击疫情科研攻关，实验室成为另一个“主战场”，为防控疫情提供了坚实的科技支撑。但与此同时，疫情带来的防疫要求也使一些高校、研究机构的实验室工作进展缓慢或几近“停摆”。这对教师、学生的科研有着怎样的影响？在这段实验“空窗期”，科研又该如何继续？日前，记者进行了采访。

一名学生在澳门大学中药质量研究国家重点实验室称量药物样品。新华社记者 刘金海摄

人员、物资不到位，实验受到不同程度影响

疫情就是命令，防控就是责任。针对疫情期间的校园管理，教育部要求严格管控学校校门，未经学校批准学生一律不准返校。不少高校也在2月初就发布了疫情期间安全生产工作的通知，其中就有针对实验室运行管理的防控方案，包括严格审批进入实验室的人员、暂停开放一些实验室及仪器设备、暂停聚集性科研活动等。

刘苑（化名）是北京某高校副教授，他的研究方向是高压放电等离子体研究，这是一个不断需要实验验证的科学领域。疫情袭来，原本是实验主力的研究生不能返校，研究虽然没有中断，进度却受到些影响：“实验人手短缺，我们也可以做一些仿真、计算、文字工作，但现场工作必须得靠人来做。”

“受到影响的实验大概占总数一半左右。”中国农业大学园艺学院教授高丽红向记者解释，因学生不能返校，栽苗、植株管理、实验材料的保存养护等工作暂时可由实验基地管理人员代为完成，“但接下来的水肥试验等具体的实验处理，只能学生亲自做，这样才能拿到合适的数据，比如不同施肥处理后对作物生长的影响、对叶面温度的影响，只能亲自测量。这些关键性工作停滞，前期的工作就可能半途而废了。”

“实验室要求不能单独做有危险性的实验，至少要两人以上，通常是老师带着学生完成，但这样一是实验室空间比较封闭；二是学生目前也还不能返校。现在会尽量减少去学校的次数，我再‘忍’一段时间，不会专门安排直接操作的实验。”合肥工业大学汽车与交通工程学院教师花阳表示。

弥补实验损失，各校纷纷出招

实验不同程度“停摆”，如何尽量减少对科研整体进度的影响？记者注意到，很多高校的师生尽可能利用现有条件行动起来，争取保存好既有实验成果、实验材料，还通过多种科学手段寻找“替代”方法。

“对于作物栽培来说‘一年之计在于春’，时间不等人，我们把课题组的教师尽量组织起来，帮助学生完成养护、组培、转接等工作，同时也会尽量把上一轮已经进行的实验数据补充完整，保证数据的完整性。对于春季需要新开展的研究工作，前期老师们有精力能够帮助完成的实验也会尽量去开展。”高丽红表示。

对于需要保存和管理实验材料、继续进行的实验，一些医科类高校也想出了办法。例如，徐州医科大学实验动物中心就发布公告称，鼓励师生尽可能整合人员合作轮流开展实验和饲养工作。因疫情在外无法进行饲养工作的师生可在申请说明后，由其他在校生代替工作。

“恭喜你完成实验。”北京师范大学化学学院的学生在网上开启了“化学虚拟仿真实验”。老师根据虚拟仿真实验教学实际介绍上课模式，布置任务；讲解安全实验操作规范，实验室注意事项，课程分组。学生做实验，第一次课的实验内容为化学实验安全操作及应急处理、氯化钠溶液的蒸发结晶、粗盐中难溶性杂质的去除等。经过精心准备，在线开展实验课程不仅没有耽误实验课的教学，还拓展了实验教学内容，实现了虚实结合的在线实验教学新模式。

一些高校教师表示，计算机模拟实验也是非常时期的“替代”方法。花阳说，最近除了做一些前期文献调研外，他还会处理一些之前实验遗留的数据，在计算机上模拟实验。“这样既可以不受地理条件的限制，还可以将参数拓展到更广的范围，在更大范围内预测某一因素对实验结果的影响。虽然准确度因受限于所建模型的适用范围，和实际结果会有差异，但对于数据变化趋势的定性分析，还是可以提供参考的。”

科研项目进度受影响怎么办？2月中旬，科技部网站公布《关于调整2020年度国家重点研发计划项目管理相关工作安排的通知》，对项目申报时间、项目验收时间、项目实施周期进行调整。

不少教师认为，这对申报教师而言是很人性化的举措。“我们老师每年会申请国家自然基金的项目，之前是到3月20日截止，现在已经延迟到4月20日。一方面让教师有更多时间准备，一方面也避免了这段时间办理流程手续过程中的人员接触。”花阳补充道。

放下焦虑，夯实科研实验的理论基础

对研究生来讲，这段“空窗期”该做些什么？不少科研人员表示，师生应充分利用既有条件，夯实理论基础，化“空窗期”为“准备期”，为重回实验室之后的科研提早蓄力。

花阳表示，具体实验操作“受限”，对于科研的影响不应夸大，“有的学生可能会觉得天天泡在实验室里‘操作仪器’才算做科研。其实，直接实验的部分在整个科研流程里所占用的时间、精力比例是有限的，而前期的文献积累、理论研究和数值研究比例也不小。只有经过充分的文献调研，了解、总结前人优秀的成果，对自己的实验方案才能有更好的把握，对实验的结果在脑海中才会更有预期”。花阳表示，学生在家也要珍惜时间，细心阅读文献、收集处理文献信息，结合实际条件因地制宜地开展科研和学习。

不少专家也表示，实验“暂停”也是我们反思为什么要做实验、如何做实验的好时机。“实验是‘硬科学’的支撑，定量的数据主要从实验里得出，如果没有定量化研究，科学结论是无法得到支撑的。”中关村学院学术委员会原负责人吕文清分析说，“在居家期间做一些原型、原理性的工作很重要，因为实验需要在原型推理的基础上进行，为什么我们的创新能力弱？很大程度上是对原型重视不够，逻辑推理比较薄弱，我们只是从微观上取得数据，但数据如何加工、使用，如何沉淀？只有从事物发展‘脚本’抽取、提炼出模拟原型，这样才能提出比较高质量的假设。”

“不少发达国家的实验室，是一个将知识应用于创新的场所，他们的成果为什么有市场？因为问题定义得好、需求分析得好，是一个协同创新的共同体。做科研不应只是‘完成作业’，为了写论文，而要为了有所创新、解决实际问题。”吕文清说。科技部在2018年发布的《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》提出，国家重点实验室是国家创新体系的重要部分。

记者注意到，一些高校教职工恢复正常上班，实验室也将逐步正常开放。例如，兰州大学发布通知称，从3月16日起，各教学科研单位面向教师和已在校学生正常开放实验室，并要求落实安全管理责任，加强科研组织工作，做好服务保障。

“如果放眼全年来看，对科研总体进展的影响有限。大家应该放下焦虑，努力化‘空窗期’为‘准备期’，不要过于苛求、抱怨外在条件，争取把影响降到最低。”花阳表示。（周世祥 邓晖 靳晓燕）

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