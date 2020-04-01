原标题：开学复课，以“健康”“安全”为前提

随着国内疫情形势向好发展，学校将陆续迎来开学复课。针对如何做好开学复课和校园疫情防控工作，在国务院联防联控机制3月31日举行的新闻发布会上，教育部回应了社会关切。

高考为何延期

教育部公告，今年全国高考延期一个月举行。为何延期？对此，教育部高校学生司司长王辉表示，高考延期主要出于两个考虑：坚持“健康第一”、坚持“公平第一”。

当前，全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，境外疫情呈加速扩散、蔓延态势。“卫生防疫专家认为，高考延期一个月举行，疫情防控风险相对更小。”王辉说，健康之外，还要确保公平。疫情发生后，学生复习备考普遍受到影响，特别是由于城乡网络学习条件等差异，部分农村和贫困地区学生的复习备考受到影响更大。高考的基本价值取向是确保公平公正，高考延期一个月举行，可以使考生有更多时间按教学计划在校集中学习，从而最大限度保障教育公平。

高考延期后，如何确保考试顺利进行？王辉表示，教育部将加强考试组织管理，落实命题、施考、阅卷等各个环节的安全措施，确保考试组织万无一失。同时，针对高考期间部分地区可能发生的高温天气和自然灾害，切实做好防暑降温工作和各项预案准备，并积极开展灾害天气应急演练，全力保障高考安全平稳顺利进行。

随着高考延期，填报志愿和高校录取时间也将发生变化。王辉介绍，今年高考后填报志愿和录取时间将较往年整体推迟一个月左右，本科录取预计在8月底结束，专科录取预计在9月中旬结束；高校秋季开学时间也相应顺延，预计本科高校9月初至中旬陆续开学，高职院校一般在10月初开学。

高校如何复课

目前，多个省份公布了中小学的开学复课时间。对于开学复课的要求，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰表示，应满足三个原则：在疫情得到基本控制之前不开学，在学校基本防控措施到位之前不开学，在校园和师生公共安全得不到保障之前不开学。此外，还要求进一步加大对境外输入病例和由此带来风险的防控。

跟中小学一样，高校开学也要坚持“三不”原则。“但高校开学和中小学开学最大的不同就是生源的跨地域流动，同时还有众多留学生要进入校园，因此应急性措施必须做好充分准备。”王登峰强调，高校要错层次复课，毕业年级以及有科研任务的研究生要优先安排复课；要错区域复课，本地生源的学生先复课，外地的、低风险地区的学生陆续复课，高风险地区的学生先暂时不复课；要错时复课，每一所高校基本安排在两周时间内完成不同年级、不同地域的学生返校。

“各校外国留学生先暂时不返校，根据疫情发展情况，我们再具体通知。”王登峰指出，各地、各高校一起根据疫情形势和学生具体构成来确定开学时间，教育部没有统一要求。高校开学后还要提供全方位的防护，从学生走出家门、搭乘交通工具，一直到进入校园，要进行全程监控，做好疫情防控工作。

上学是否要戴口罩

疫情期间，学生通过线上进行学习。开学后，线下学习如何做好衔接？

“开学的时候，要摸清学生居家学习的情况，同时根据居家学习情况，调整好教学方案。”王登峰指出，每个学校开学前都要了解清楚不同年级和不同班级学生在线学习情况。如果在线学习安排了新课，开学之后要组织好串讲，确保每一个学生能够基本掌握新课的内容之后，再往下进行新的课程讲解。如果在线学习期间没有开设新课，开学之后就要从零开始进行教学。

很多人关心，开学后上课是否需要戴口罩？对此，王登峰表示，学校教室是聚集性非常强的场所，在教室里上课必须戴口罩。在低风险地区学校的户外、运动场等人员没有那么多、人和人之间间隔比较大的情况下，可以不戴口罩。

王登峰建议，家长应多关心和关注孩子们的心理状态。他们从长期居家学习到开始复学，可能会有一些新的变化，包括情绪变化、学习各方面的困扰，家长要及时关心、帮助并且激励孩子们建立良好的生活习惯和卫生习惯。

(责编：孙竞、熊旭)