原标题：数十家央企举办线上专项招聘活动

日前，国务院国资委党委实施国资央企“抗疫稳岗扩就业”专项行动，为高校毕业生、农民工、城镇失业人员、贫困劳动力等各类劳动者，以及有招聘需求的各类用人单位提供优选的高品质招聘资讯和就业服务。

截至3月27日，国资央企招聘平台仅中智集团一家就为5200家企事业单位发布招聘岗位31500个，岗位需求人数超14.76万人，各类求职者合计投递简历11.76万份。另据“中智招聘网”和“国聘网”数据，截至3月23日，两家招聘平台已累计发布超30万个就业岗位。

面向高校毕业生，激活应届生就业市场。数据显示，2020届高校毕业生规模将达874万人，同比增加40万人。3月23日，中国石化在已签约高校毕业生6663人基础上，追加3500名高校毕业生，计划向“三区三州”地区、湖北地区单位倾斜。中国石化2020年引进毕业生将超1万人，是2019年的2.3倍，这是中国石化首次在一年内两次组织高校毕业生招聘工作，也是年内单个央企规模最大的一次人才招聘。

3月26日，中国海油宣布追加高校毕业生引进专项计划。一年内调增高校毕业生招聘指标尚属首次，中国海油今年计划引进1900人，较2019年增加58%。在毕业生引进专项计划招聘指标外，中国海油定向对口扶贫六县市的毕业生招聘计划由原计划150名增加至250名，是去年计划人数的4.2倍。

同时，中国海油增加扶贫县贫困农民工专项招聘计划，新增就业岗位向贫困劳动力倾斜。

3月28日，中国电子追加第三批招聘信息，扩招200+岗位，促进2000+人就业。这是继前两批5000+人招聘后，又一“重拳”，涉及政务、金融、能源、财务、教育、计算机等多项核心业务。

中央企业在带动湖北地区高校应届毕业生就业、带动支援湖北抗疫一线人员子女就业方面也发挥积极作用。三峡集团大幅吸收各类就业群体，计划招聘2719人，其中高校毕业生1748人，较去年增长200%。另外，三峡集团提出“优先推荐录用抗疫一线医务人员子女”“部分岗位重点面向湖北地区高校毕业生招聘”等暖心政策，对特殊地区家庭贫困毕业生也给予重点关注；在招聘一线产业工人时，同等条件下优先录用贫困地区特别是深度贫困地区的求职人员。

推进产业扶贫和就业扶贫，做好贫困农民工就业上岗服务保障工作也是此次专项行动的重点。中国建筑、中远海运、中国化工等企业多次在定点扶贫县举办专场招聘会，设置了“挖掘机操作工”“装载机操作工”“爆破工”等专门岗位，月薪达6000元以上，促进贫困地区劳动力就业。

本次招聘专项行动现已全面启动，预计6月底结束，将开启“云招聘”新模式，实现“线上招聘、线上宣讲会、线上考试、线上面试、人才测评、电子签约”等全流程线上招聘服务。（韩飏）

(责编：孙竞、熊旭)