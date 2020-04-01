原标题：教育部：三项举措帮扶160万海外留学生

3月31日下午，国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，教育部相关司局负责人介绍低风险地区教育开学复课等情况。教育部国际合作与交流司司长刘锦介绍，目前我国在海外约有160万出国留学人员，现在仍然在国外的大约有142万，根据驻外使领馆报回的情况，截至目前，我海外留学人员新冠肺炎确诊病例35例，对确诊的留学人员，驻外使领馆第一时间提供领事保护，积极协助在当地就医。同时，敦促外国政府和高校公正对待我留学人员，给予尊重和人文关怀。目前，在外确诊的留学人员均得到及时诊治，其中11人已经痊愈。

近期，随着海外疫情暴发扩散，教育部将从三个方面对海外留学生做好帮扶。

第一是全心关爱、全力帮扶。在海外防疫物资整体紧缺的情况下，加紧筹措急需的防疫物资。驻外使领馆以“健康包”“爱心包”的形式，发放到海外学子，特别是疫情严重地区的留学生手中，帮助大家加强防护、缓解焦虑情绪。有的驻外使领馆为学生安排了隔离备用点，当地侨团、中资企业积极帮助解决紧迫的食宿问题。

第二是加强与有关国家政府部门、高校沟通交涉。教育部建立了中日、中韩教育部门疫情防控协调机制，共同维护双方留学人员的正当权益。针对一些国家政府和学校采取的管控措施，特别是停课、封校、封宿舍及部分留学生面临的签证过期等紧迫问题，教育部指导驻外使领馆教育部门加强沟通交涉，敦促学校合理安排我留学生的学业生活。

第三是加强防疫指导和心理疏导。教育部组织专家及时编印了《海外留学人员新型冠状病毒肺炎防控指南》，通过“平安留学平台”、驻外领事馆以及各大媒体宣传科学防疫知识，为留学生提供指导和帮助。同时整合高校资源，为留学生提供全天候24小时心理咨询。（记者 樊未晨）

(责编：孙竞、熊旭)