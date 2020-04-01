原标题：高考延期举行既为健康也为公平

3月31日，教育部发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。今年高考后填报志愿和录取时间将较往年整体推迟一个月左右，本科录取预计在8月底结束，专科录取预计在9月中旬结束。

2020年全国高考报名人数为1071万。作为我国社会生活中的一件大事，高考关系国家人才选拔，关系社会公平，更关系广大学生和家庭的切身利益。记者采访了教育部相关负责人，就高考安排及相关工作第一时间进行了解答。

高考延期：既保证健康也保证公平

教育部相关负责人指出，高考延期一个月举行首先是坚持了“健康第一”的原则，要切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全。当前全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，我国疫情输入压力持续加大。卫生防疫专家认为高考延期一个月举行，疫情防控风险相对更小。

其次是坚持公平的原则，要切实把疫情对广大考生特别是农村和贫困地区考生复习备考的影响降到最低。疫情发生后，各地延期开学并安排高三学生居家学习，学生复习备考普遍受到影响。特别是由于城乡网络学习条件等差异，部分农村和贫困地区学生的复习备考受到的影响更大。高考延期一个月举行，可使考生有更多时间按教学计划在校集中学习，从而最大限度保障教育公平。

由于疫情防控和时间推迟等复杂形势，教育部还将重点加强三方面的工作：第一是加强防疫措施，教育部要求各省深入研判7月初疫情情况，详细制定疫情防控工作标准，切实加强考试组织各环节的防疫措施，全力为广大考生创造安全的考试环境。第二是加强考试组织管理，要严格规范执行考务工作规定，落实命题、制卷、试卷保管、分发、施考、阅卷等各环节的安全措施，确保考试组织万无一失。第三是加强应急准备，切实做好防暑降温工作和各项预案准备，并组织开展灾害天气应急演练，全力保障高考安全平稳顺利举行。

高考命题：增强基础性、综合性、应用性、创新性

对于高考命题，教育部相关负责人指出，2020年高考命题将以立德树人为鲜明导向，充分体现德智体美劳全面发展要求，着力加强关键能力考查，并综合考虑疫情因素和考生复习备考的实际情况，在保持命题总体稳定的前提下，优化试题情境设计，增强基础性、综合性、应用性、创新性，引导中学遵循教育规律，发展素质教育，助力学生健康成长、全面发展。

近日，教育部办公厅印发《关于做好2020年春季学期中小学教育教学工作的通知》，要求各地按照省域同步原则安排高三毕业班学生先返校，做好同延期开学期间居家学习的衔接，优化调整高三年级教学计划和复习备考安排，增强针对性、实效性，有序安排好高考前的各项教育教学活动。特别是加强对特殊学生群体的关爱帮扶，返校后要通过“一对一”辅导，帮助学生跟上教学进程。还要注重对学生的心理疏导，缓解备考焦虑情绪，合理安排作息时间，保证学生的身心健康。

湖北、北京根据疫情防控情况研究高考时间

教育部相关负责人介绍，考虑到湖北省、北京市的特殊情况，两地可根据疫情防控情况，研究提出本地区高考时间安排的意见，经教育部同意后及时向社会发布。同时，教育部也将会同国家卫生健康委员会、公安部等部门共同保障两地高考组织工作。

对于高考综合改革省份的考试，教育部指出，北京、天津、上海、浙江、山东、海南的普通高中学业水平选择性考试时间由相关省级教育行政部门确定。对于艺术类专业招生考试，按照教育部前期已进行的部署，确需举行现场校考的，要在高考后组织，并尽可能减少参加校考的考生规模。关于体育类招生考试，教育部要求高校运动训练专业单独招生考试和高水平运动队统测项目，按国家体育总局有关通知安排举行。体育类专业考试由各省级招生委员会根据本地疫情防控要求安排。高水平运动队非统测项目由相关高校按各地疫情防控要求安排。“强基计划”有关工作时间节点较原定时间顺延一个月，学校考核仍安排在高考成绩发布后进行。

对于中考，教育部相关负责人指出，考虑到今年疫情防控和延期开学等特殊情况，教育部将指导各地加强省级统筹，根据本省实际情况确定中考时间，原则上还是安排在高考之后进行。（记者 樊未晨）

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