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教育部：驻外使领馆积极保护海外留学生 35人确诊11人已痊愈

2020年03月31日16:00  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京3月31日电（孙竞）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍低风险地区教育开学复课等情况。教育部国际合作与交流司司长、港澳台办公室主任刘锦介绍，海外留学人员总数约160万人，目前在国外的约142万人。根据驻外使领馆报回的情况，截至目前，我海外留学人员新冠肺炎确诊病例35例。

“对确诊的留学人员驻外使领馆第一时间提供领事保护，积极协助在当地就医。同时，敦促外国政府和高校公正对待我留学人员，给予尊重和人文关怀。目前，在外确诊的留学人员均得到及时诊治，其中11人已经痊愈。”刘锦说。

(责编：孙竞、熊旭)
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