高考为何延期举行？教育部回应两大考虑因素

人民网北京3月31日电（孙竞）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍低风险地区教育开学复课等情况。针对教育部今天上午刚刚发布的2020年高考延期举行的公告，教育部高校学生司司长王辉表示，2020年全国高考报名人数为1071万，全国高考延期一个月举行是坚持“健康第一”和“公平第一”的原则，切实保障广大考生和涉考人员的生命安全，切实把疫情对广大考生特别是农村和贫困地区考生复习备考的影响降到最低。

王辉详细介绍了“健康第一”和“公平第一”的两方面考虑因素：

一是坚持“健康第一”，切实保障广大考生和涉考人员的生命安全。当前，全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部爆发疫情的风险仍然存在，境外疫情呈加速扩散、蔓延态势，我国疫情输入压力持续加大。卫生防疫专家认为，高考延期一个月举行，疫情防控风险相对更小。高考是涉及千万考生的大规模选拔性考试，必须坚持健康第一，采取最稳妥、风险最小的方案，切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康。

二是坚持“公平第一”，切实把疫情对广大考生特别是农村和贫困地区考生复习备考的影响降到最低。疫情发生后，各地延期开学并安排高三学生居家学习，学生复习备考普遍受到影响，特别是由于城乡网络学习条件等差异，部分农村和贫困地区学生的复习备考受到影响更大，高考的基本价值取向是确保公平公正，高考延期一个月举行，可以使考生有更多一点的时间按教学计划在校集中学习，从而最大限度保障教育公平。

(责编：孙竞、熊旭)