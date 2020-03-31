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上好劳动教育这门“必修课”，学校家庭社会一个都不能少

于洪良

2020年03月31日17:19  来源：人民网-教育频道
 

把劳动教育纳入人才培养全过程、在大中小学设立劳动教育必修课程、每年有针对性地学会1至2项生活技能……近日，中央印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，引起了很大的反响。有家长直言，早该加强了；有老师说，这下子有了“尚方宝剑”；还有其他网友称，当下全民战“疫”的特殊时期，也是进行劳动教育的好时机，劳“疫”结合，切实如需。

德智体美劳，五育并举，这么多年来我们一直在强调，但是，毋庸讳言，与德智体美相比，劳动教育受重视的程度一直低迷，经常处于“喊起来重要，教起来次要，考起来不要”的尴尬境地，以至于在学校中被弱化，在家庭中被软化，在社会中被淡化。现实中，不少家长只关心孩子的学业成绩，什么家务都不让孩子干，怕累着也怕浪费学习时间；一些学校的劳动与技术课程成“摆设”，经常被占用，还有的把劳动当惩罚手段，适得其反；一些青少年中出现不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动的现象……

“生活靠劳动创造，人生也靠劳动创造” 。著名教育家陶行知先生曾倡导，“生活即教育、社会即学校、教学做合一”。 青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。对学生来说，在劳动实践中，不仅可以掌握一些劳动知识、收获一些生活技能，而且能够培养一种新的生活态度与生活方式；不仅能深刻体会劳动创造美好生活的真谛，而且能够涵养热爱劳动、勤俭节约、团结协作的优良品质；不仅可以磨炼顽强意志、吃苦耐劳精神，而且能够增强自身的创新能力和实践能力；不仅更加自信快乐地面对当下的学习与生活，而且更有能力、更有勇气开启今后的幸福人生。

劳动是创造的基础，是人成长所需之课堂。把劳动教育进行到底，是全社会的共同责任，需要整合家庭、学校、社会各方面力量，协同发力，三管齐下，共同为加强和改进新时代的劳动教育按下“快进键”。

学校是主阵地，应根据学生身体发育情况，科学设计课内外劳动项目，采取灵活多样形式，激发学生劳动的内在需求和动力。注重系统培育，根据不同年龄阶段学生的特点和需求，开设一些与家政、烹饪、手工、园艺、耕种、饲养、非物质文化遗产、康养服务等相关的劳动实践课程，培养学生形成自觉参加劳动，学会诚实劳动，把劳动教育理论化、课程化、生活化。

家庭要多注重日常养成。加强劳动教育，不能止于课堂。《朱子家训》说：“黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁。” 家长日常生活的言传身教，有助于在孩子心中种下劳动光荣的种子，一定要多放手让孩子做事，不要“舍不得”，要把家庭劳动教育日常化，让孩子掌握洗衣做饭等必要的家务劳动技能，小到整理书桌房间，大到参加家务劳动，从点滴处培养劳动意识，在经常性的家务中养成劳动好习惯。

社会要发挥协同作用，支持学生走出教室，动起来、干起来，在公益劳动、志愿服务中强化社会责任感。除了搭建多样化实践平台，满足各级各类学校实践需求之外，更为重要的是弘扬“劳动光荣、创造伟大”的主旋律，汇聚正能量，强化舆论引导，积极涵育关心和支持劳动教育的良好氛围，从根本上消解“不劳而获、贪图享乐、崇尚暴富”的陈规陋习。比如，在这次疫情防控中，广大医护人员、公安干警、人民解放军、社区干部、公益志愿者，挺身而出、舍生忘死，昼夜奔波在抗疫第一线，坚守岗位，不胜不休，为阻击疫情贡献着实实在在的力量，创造着一个个高光时刻，他们不仅是最值得敬佩的逆行者和坚守者，更是践行“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽””的奉献者和担当者，理当受到全社会的尊重厚待，也是我们每一个人赞美和学习的榜样。钟南山、李兰娟、陈薇院士这样的“侠之大者”就是我们应该追的“明星”和“偶像”。

法国哲学家卢梭说，“一个小时劳动教育给他的，比终日向他讲述所记住的东西还要多”。期待劳动教育越来越实至名归，在校园、在家庭、在全社会蔚成风气，在学生心中生根、发芽、枝繁叶茂；更期待学生们 “劳力劳心，亦知亦行”，对知识躬身修行、用身体“丈量”世界，多动手实践、多出力流汗，在接受锻炼、磨炼意志的过程中，享受到劳动的快乐与成就，用双手成就美好的人生。

（作者系山东财经大学党委宣传部部长）

(责编：李依环、熊旭)
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