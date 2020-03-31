“90后”姑娘守护国门勇担当

口罩护目镜手套防护衣“全副武装”、接连上下飞机忙碌、来来回回往身上喷消毒水......连轴转了20多个小时后，毛艺蓉终于下班回家。

洗了个热水澡，爬上床尽量什么都不想小憩一下，她起身找出吉他，弹一首《父亲写的散文诗》，然后坐到桌前练字，绷紧的神经渐渐松弛下来。

休息好，她再次出发，前往上海浦东国际机场，继续与入境航班打交道。

毛艺蓉是南京审计大学2018届IAEP专业毕业生，目前就职于上海海关稽查部门，近期作为志愿者参与了上海浦东国际机场“防疫”工作，在登机检疫和数据统计两个岗位尽自己的一份力。

毛艺蓉在工作中（受访者供图）

“这就是我们的工作，我不怕！”

毛艺蓉在机舱前准备检疫工作（受访者供图）

做登机检疫工作时，毛艺蓉和同事们提前做好防护，航班落地，他们先对机组人员进行测温，了解情况，再到机舱对旅客进行问询等工作。对来自重点区域，或者有接触史，有发烧、咳嗽等症状的人员，更加细致对待，根据情况带到特定区域进行下一步流行病学调查。

入境飞机架次多，工作量大。有次凌晨一点开始，她和同事一个半小时内登机7次。每次去重点航班要消毒两次，那段时间身上喷了14次消毒水。

等下一班飞机时，他们有时会穿着防护服眯一会，其实也睡不着，冻得瑟瑟发抖。她因此更深刻体会医护人员的辛苦，“他们比我难多了，不仅要克服危险和辛苦，而且很多细节方面都很难，只是放在心里没有说。”

当前全球疫情形势仍很严峻，对于毛艺蓉和她的志愿者小伙伴们来说，要克服的不仅是忙碌和劳累，还有心理上的压力。

据她回忆，有一次，毛艺蓉和同事对一架俄航进港航班进行登机检疫，300多位旅客有200多来自重点地区。这一趟可把他们忙坏了，问询了解、分批带下机......尽管旅客们很配合，仍然花费了很久才完成全部工作。这之后，她才意识到自己一身汗，除了闷热，也因为心一直悬着。被问到是否会害怕时，毛艺蓉说，“这就是我们的工作，身边老师同事们都不怕，我也不怕！”

疫情期间，对于旅客们而言，情绪和心态也常常不稳定，毛艺蓉有时还要化身“知心小姐姐”帮他们解决问题。

毛艺蓉谈到，自己有一次遇到一位旅客表现得很紧张。经过问询，毛艺蓉发现对方没有发烧咳嗽肌肉痛、没有其他不适，也没有接触过可疑人员，稍微放下心来。再仔细一问，原来这位旅客已经快20个小时没有喝过一口水。她便打趣着安抚道，“长时间不喝水可不就会喉咙不舒服嘛，来，我带你去喝点水。”旅客喝完水后，状态果然好了许多。

“大家拧成一股绳儿共同守护这座城市”

“作为海关一员，参与防疫工作是我的职责，没有可以推卸和怠惰的借口。”据了解，毛艺蓉并非被单位安排做登机检疫工作，而是自己主动报名当志愿者的。春节期间，各大入境口岸出现确诊病例，急需检疫人员加入防疫队伍。得知非医学背景的关员可以参加支援队伍后，她立刻申请加入。

她现在就职于吴淞海关稽查部门，主要从事上海关区的专项稽查工作。这个岗位对海关各条线业务把握和规范化执法能力的要求比较高，和毛艺蓉在大学所学习的审计知识“不谋而合”。

让她倍感温暖的是，岗位上的同事们配合默契，还总是互相打气，同时旅客们也大多非常配合。

印象最深的一次，机上有位不到一岁的小宝宝，哭闹着不肯戴口罩，家长都快放弃了，可是毛艺蓉很担心，跟同事一起想办法。后来孩子妈妈用一件雨衣做好防护，她迅速与工作人员对接做好配合，第一时间护送一家人完成流行病学调查，才放下心来。“我们把旅客放在心上，想方设法让大家尽快通关并保证安全，团体协作让我感到大家拧成一股绳儿共同守护这座城市。”

据悉，最近，她转到了数据统计岗位，每天对进港航班旅客名单进行筛查汇总，对送医及确诊旅客的密切接触者追溯上报。毛艺蓉深知这是份很精细的工作，通过数据分析把高风险旅客筛选出来，定位座位号，方便登记检疫人员进行精准处置，也减少旅客在机场的交叉感染，不断提高工作效率。

“让经历给人生做有力的支撑”

不工作的时候，毛艺蓉依旧闲不下来。

疫情前，她每周至少健身三次，好的身体素质也让她面对高强度工作时不那么吃力。

有空时她会弹吉他，也一直热爱钢琴。她很喜欢探戈舞曲《Por una Cabeza》，有时还会跳上一曲。对她而言，最喜欢的还是练字，写得最多的是袁枚的《苔》，“这首诗火起来之前我就很喜欢，就像自己的写照，它激励着我小小的个体也要有大大的能量。”

毕业一年多，毛艺蓉一直记挂着母校南京审计大学。记得2014年夏天，一拿到大学录取通知书，她就和爸爸妈妈一起来了趟学校，看看校园。

“那天走啊走啊，妈妈说太美了，千万不要辜负在这里的四年。”她一直记着妈妈的话，认真学习、加入社团、参加很多活动，认识有趣朋友......大学过得充实而丰盈。她成绩不错，在各项活动中也表现活跃，还获得过南京市演讲比赛的第一名。

“老师像光一样，照亮大学四年象牙塔生活，给我温暖也给我力量。”她喜欢母校的一草一木，喜欢母校的老师和同学。在她看来，四年大学生涯里，学校为自己提供了很多平台，也让她有勇气尝试各种事情。“不是为了直接获得什么，而是让经历给人生做有力的支撑。”

随着国内疫情积极向好的趋势，毛艺蓉偶尔也跟同事们畅想疫情结束后要做什么。“我要回家，看看爸妈，我太想太想吃奶奶做的饭了。”被问到时，毛艺蓉说。

(来源：南京审计大学供稿)

(责编：李依环、熊旭)