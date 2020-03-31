毕业生吃上定心丸 快来围观博士硕士云答辩实况

受新冠肺炎疫情影响，近日清华大学、北京航空航天大学、中央财经大学等多所在京高校调整毕业考核方式，开启毕业论文的线上答辩模式。继线上网课后，线上答辩也如期而至，这让很多应届毕业生吃了“定心丸”。此前被疫情按下“暂停键”的毕业答辩计划，现在得以继续进行，而且，他们还将拥有人生第一场“云答辩”，这样的经历颇有意义。快来看看这些学校线上答辩的实况！

清华大学

水利系第一次线上博士生答辩举行

3月17日上午，清华大学水利系第一次线上博士答辩举行。本场答辩的博士是孙伟，答辩全过程使用ZOOM录屏和摄像机拍摄双备份。

远在安徽的孙伟博士清晰流畅地进行了近50分钟的PPT汇报，五位评委充分肯定了其论文“高土石坝防渗墙破损的多尺度分析方法研究”的价值和意义，五位委员分别从不同角度和方面，对孙伟博士的论文提出了计算思路、模型选择、以及在工程上的应用等十多个问题。

孙伟博士将这些问题进行分类汇总后，进行了充分的解释和回答。

30多分钟的提问回答结束后，答辩会休会，所有旁听人员退出会议，答辩秘书宣读同行专家对论文的评阅意见和导师评语，答辩委员会一致认为答辩人达到博士学位的学术水平；接着用问卷星进行无记名投票表决。

为了本次线上答辩会的顺利进行，水利系成立答辩领导小组，对答辩秘书进行了ZOOM各种功能和问卷星的培训，并提前一天安装设备布置现场、进行网络测试，做好会议系统和投票的第二预案。委员们充分认可这种线上答辩方式，觉得与以往线下答辩会相对比，效果毫不逊色，且有利于邀请国内外专家，特别是节省校外专家时间，疫情过后应作为常态继续使用。

孙伟同学激动地表达了他的感受：“答辩过程中，感觉网络答辩的形式，并不影响交流的畅通性，甚至有些方面比线下更好，比如对于答辩人来说，可以坐在电脑前，随时在纸上记录问题，做一些标记，更有利于集中精力思考问题。”

北京航空航天大学

博士论文线上答辩“首战”告捷

疫情期间，北航首场博士学位论文线上视频答辩圆满完成！交通科学与工程学院博士生周建山成为北航首位学位论文线上视频答辩的博士研究生。时长2小时的答辩结束后，他感慨：“今天将是我一生难以忘怀的日子。”

3月14日上午，北航学院路校区新主楼会议室，答辩委员会主席、电子信息工程学院院长曹先彬教授宣布答辩正式开始。

线上答辩对学术水平和组织程序的要求均严格与线下答辩保持一致。在答辩委员会内部会议期间，答辩人及旁听人员均暂时退出会议，答辩委员会组织讨论并通过电子表决票进行无记名表决，形成答辩决议。内部会议结束后，答辩秘书邀请答辩人回到会场。11时52分，答辩委员会主席曹先彬宣读答辩决议，周建山同学的学位论文答辩获得全票通过。

线上答辩对于学校、学院、专家、学生来说都是一次全新的体验。答辩人和五位答辩委员虽然分别身处两省六地，却通过视频会议平台跨越了空间的限制，实现了“零距离”的沟通。答辩通过“腾讯会议”平台进行，采用“问卷星”实现无记名投票表决。

北航学位办与相关高校同行广泛沟通交流，对线上视频答辩的每个环节反复探讨和修改，对关键环节的风险点推演各种可能性，最终制定了完整详细的整体方案，经征求意见后，于3月7日正式发布。

答辩全程由专人进行了录音录像，由答辩秘书作纸质记录，校学位办和学院学位评定分委员会分别委派专员进行了全程在线督导。研究生院领导、学院领导、以及相关学科专业师生数十人分别在会场和线上视频会议平台全程列席旁听。

中央财经大学

举办27场MBA研究生线上预答辩

3月14日至15日，中央财经大学2020届工商管理专业硕士研究生（MBA）学位论文线上预答辩顺利开展。本次共有296名MBA毕业生参加预答辩，来自全校各学院的56名MBA导师担任答辩委员。

答辩分为3个批次共27场，由MBA教育中心的11名行政教师以及11名答辩秘书提供行政服务及保障支持。

近一个月以来，MBA教育中心上线了智能咨询机器人2.0版本来解答学生的各类咨询。学生通过“MBA论文管理系统” 线上提交学位论文和答辩申请，MBA论文指导教师、答辩委员分别在系统中进行论文审阅，为预答辩工作奠定了良好的基础。MBA教育中心全体老师设计了线上预答辩方案，开展测试和论证，建立工作群组，对线上答辩平台及答辩软硬件设备进行了精心遴选和调试，制定了预答辩过程的突发工作实施预案，多次开展演练。

本次MBA线上视频预答辩采用腾讯会议、EV录屏、微信群、问卷星等多平台综合协调方式进行，通过在线共享、演示学位论文PPT和全程视频的方式，MBA学生与答辩委员进行实时交流。答辩委员经过商议后，采用在线填写表决票，并且对结果进行线上电子签名，一系列步骤都高度还原现场答辩的流程。

首都经济贸易大学

45名学生参加研究生线上论文预答辩

疫情防控期间，为确保学位论文质量不降低，首都经济贸易大学研究生院制定了《关于疫情防控期间博士生线上预答辩工作的相关要求》，鼓励各学院充分利用网络技术手段，实现学位论文在线指导和质量把控。

3月11日下午，中国教育电台走进首都经济贸易大学，对金融学院组织的研究生论文预答辩进行了报道，并采访了金融学院院长尹志超教授和研究生院副院长阮敬教授。据了解，此次线上预答辩一共分为5组，每组9名同学，共计45名同学参加了硕士毕业论文预答辩。

尹志超表示：“我们要求在预答辩的过程中，老师们要拿着放大镜来帮助同学们寻找论文中间存在的问题。要用最严格的学术标准来要求毕业论文，这也是为了帮同学，也是为了我们提高论文质量。通过这些措施，确保严肃性，同时又能保证我们的学术水准不降低。”

线上论文答辩变的是形式，但是答辩的严肃性和论文的严肃性不会变，反而要更加严格。对即将准备答辩的同学，阮敬建议“第一要准备好答辩所需要的网络环境；第二要多多和导师沟通，准备好自己的论文，高质量的完成自己的学位论文，做到线上线下质量要同等。”

据了解，没有通过此次预答辩的同学还将进行二次线上预答辩。通过答辩的同学即将进入到论文修改、匿名送审的环节。

北京工业大学耿丹学院

80余名学生论文中期“云”答辩

3月18日，北京工业大学耿丹学院国际商学院16级市场营销专业和体育管理专业80余名学生通过“腾讯会议”的方式，举行了毕业论文中期“云答辩”。

陈致平教授从实践的角度指导学生在论文写作过程中要关注疫情对经济发展的影响，对各行企业经营活动的影响，对营销方式创新的影响，建议多结合技术和创新的角度去思考如何解决企业营销实践中遇到的问题，也要思考，疫情过后营销创新的发展。

学生们为此次云答辩做了充分的准备：

“第一次用这款APP，摄像头，话筒或者屏幕共享的时候可能出现的一系列问题，这都将影响答辩的进程和答辩的效果。采用的应对方式是提前下载，熟悉所用软件。再就是电脑手机两手准备，若出现问题可以及时更换。”

“视频答辩，对于学生、对于老师都是新的，关键在于提前熟悉软件以及视频答辩的操作流程。如果熟悉了，采用视频答辩效果也是很好的。我感觉最大的挑战是网络问题，一定要保证网络的畅通。如果断网，可以采用开热点的方法进行补救。”

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)