北方工业大学帮助海外学子抵御疫情

随着境外新冠肺炎疫情的日趋严峻，在境外学习的120多名北方工大学子让母校十分牵挂，他们分布在美国、英国、德国、日本等国家和地区，他们此时的生命安全和身心健康牵动着母校老师和家长的心。北方工业大学通过多种途径、多种方式与海外学生保持密切联系，让他们感受到不是一个人在战斗，母校、老师时刻和他们在一起。

组建工作专班 开展精准服务

学校根据境外疫情的发展情况及时增设了疫情防控工作境外中国学生工作组，建立完善在境外学习的学生台账，详细摸清每一位学生在境外的学习生活环境、当地疫情状况、当地疫情防控措施等。工作组为每一位学生安排了负责联系的老师，建立了“老师+家长+学生”的微信联络群。通过远程视频连线、每日健康报告、外出及时汇报等方式，及时掌握境外学生的健康状况，向学生传达科学的新冠病毒应对措施和健康防护知识，告知学生时刻关注当地政府和中国使领馆的疫情防控提示。在学院老师的指导下，柏林工业大学的建艺学院外培生，根据住宿情况分成了3个互助小组，学生们自行绘制了所在住房的布局平面图，深入了解住户及周边环境，制定了科学有效的生活指南和健康防护措施。

健全沟通机制 快速解决问题

快速有效的沟通在疫情防控中显得十分重要，学校一方面与学生、家长开展点对点的联络沟通，另一方面也与学生所在的境外高校建立了有效沟通。针对疫情越来越严重的地区，学校及时向境外高校发出建议，把面授课程改为网络授课，让学生不出家门，减少交通出行和人员接触。同时，希望境外高校妥善安排好学生的日常生活以及协助做好有关医疗保障工作。对于个别有特殊需求或困难的学生，学校也千方百计联系境外高校、当地使领馆等协助解决。3月20日，中国驻英国大使馆发布了《中国驻英国大使馆发言人谈英国关闭学校期间相关注意事项》，学校立即组织在英学生进行线上学习，要求大家积极配合，安排好疫情防控期间的学习生活。针对个别学生出现的着急回国焦虑情绪，学校安排辅导员、校医院大夫与学生及家长进行沟通，告知了国内相关政策和注意事项，及时消除由于盲目行动带来的安全风险。同时安排心理中心教师开展心理疏导，帮助他们突破心理困境。

加大关爱力度 及时送去温暖

学校工作组的老师经常提醒在境外学生，一方面要持续关注疫情变化，自觉遵守当地法律法规并配合当地政府做好疫情防控；另一方面要做好个人防护，戴口罩、勤洗手、多饮水，尽量不外出、不聚集，要保持人与人之间的距离，保持居住环境的清洁和通风，还要加强营养、保持锻炼和充足睡眠。学校还为境外学生筹措了一批口罩、消毒湿巾等防护物资，目前已经将2400多个口罩已发往美、英、德、日等国家，为学生送去力所能及的帮助。对于个别学生反映国外住所无线网速度较慢，影响线上视频课程学习等问题，学校及时伸出援手，通过购买数据流量包的方式予以解决。学校的有力措施、及时帮助和热情关爱让身在海外的工大学子感受到了融融暖意，让他们有信心有准备去抵御病毒，战胜疫情。

(责编：郝孟佳、熊旭)