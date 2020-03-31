高校开学无统一时间表！教育部：坚持"三不""三错开"原则 

人民网北京3月31日电 （记者何淼）今天下午3时，国务院联防联控机制召开新闻发布会，由教育部相关司局负责人介绍低风险地区教育开学复课等情况并回答媒体提问。

为了做好疫情防控工作，高校须坚持“三不”原则，即在疫情防控没有得到基本控制之前不开学，学校防控措施不到位不开学，校园安全和师生的公共卫生安全的得不到保障不开学。因此，需要各高校、各地区做好开学前的充分准备。

从4月1日起，青海、新疆、山西、江苏等全国多地高校将陆续复课。据教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，高校复课第一是要错层次开学，错层次开学首先优先安排的就是毕业年级以及有科研任务的研究生，这一批学生要优先安排。第二是要错区域，目前开学的这些高校基本上都是本地生源的学生先复课，外地的、低风险地区学生在陆续的复课，高风险地区的学生先暂时不复课。第三错时复课，就是每一个高校基本安排在两周时间内完成不同年级、不同地域的学生返校。

王登峰表示，高校的开学要提供全方位的防护，也就是从学生走出家门、搭乘交通工具、到达校门一直到进入到校园，要进行全程监控，做好疫情防控工作。各地高校开学是由各地区、各省区市和各高校一起根据疫情形势的研判和学生的具体构成来确定开学和复学时间，教育部没有统一要求。

王登峰强调，境外输入病例目前形成了疫情防控的巨大威胁，对于高校中的留学生、港澳台学生以及外籍专家，教育部要求各地各校制定相关的措施，对来华留学生目前不能返回学校的，各校都会安排在线教学指导。各校外国留学生暂时不返校，根据疫情发展情况，教育部会做出具体通知。同时，每一个高校、每一个地区也都要制定应急预案，应对因生源跨地域流动造成的疫情传播隐患。同时，众多留学生进入校园的应急性措施必须做好充分准备，不仅要求每一所高校都要做好应急预案，每一个地方、每一个省区市也都要针对高校开学的情况制定相应应急预案。

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