王登峰：在学校教室上课是聚集性场所 必须戴口罩

人民网北京3月31日电（孙竞）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍低风险地区教育开学复课等情况。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，在学校教室里上课是一个聚集性非常强的场所，要求必须戴口罩。在户外、运动场，人员没有那么多，而且人和人之间间隔比较大的情况下，是可以不戴口罩的。

王登峰说，目前特别要严防境外输入可能带来的风险。对开学方面的要求，第一是继续延续原来的“三不”原则，即在疫情得到基本控制之前不开学、在学校的基本防控措施到位之前不开学、校园和师生的公共安全得不到保障之前不开学；同时进一步加大对境外输入病例和由此带来风险的防控。

“教育部要求各地各校都要制定详细的应急预案，也就是一旦出现聚集性疫情的爆发，要立即采取果断措施，并且要及时上报，这样也可以确保我们已经开学学校的疫情防控的安全。”王登峰说。

王登峰强调，为了确保整个开学工作的顺利和疫情防控工作真正落到实处，各地各校都针对学生应该形成的良好的自我防控的措施作出了详细规定。因为各个地区的疫情防控的要求并不一样，每个学校都会有一些细微差异，但总体上还是要确保安全，这是开学的一个前提。

随着开学的临近，王登峰也对学生和家长提几个建议：对学生来讲，一定要认真了解新冠肺炎以及疫情防控的基本要求；二是要养成良好的生活和卫生习惯，按时作息，适度体育锻炼，同时要加强营养，安排好自己的作息，勤洗手、勤通风，要保障好个人睡眠。对家长来说，除了要了解新冠肺炎及其防控措施之外，还要做好自我防护，在接触他人的时候，要有把握，特别是要做好自我防护的措施。同时，也建议家长多关心和关注孩子们的心理状态，他们从长期居家学习到开始复学，可能会有一些新的变化，包括情绪变化、学习各方面的困扰，也能够及时关心和帮助并且激励孩子们建立良好的生活习惯和卫生习惯。

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