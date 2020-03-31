致敬！ 高校最美战“疫”人

在与新冠病毒的较量中，首都高校师生迅速行动起来，无论是科研抗疫，还是坚守本职，无论是奋战一线，还是志愿服务，这些高校战“疫”人，都以无畏的实际行动和无私的奉献精神，交出了合格的战疫答卷，展现了首都高校师生最美的风采。

清华大学

抗“疫”一线入党的采样“冲锋队”队长

3月9日，是武昌方舱医院按计划休舱的最后一天。医患深情道别的同时，还有一批人在最后关头奋力拼搏，要在环境里消杀取样。

作为国务院“新型冠状病毒传播与环境的关系及风险防控”重大攻关专项的成员，清华大学环境学院副研究员张大奕，不顾个人安危，担任采样“冲锋队”队长，在火神山医院、洪山体育馆等3家医院、4个方舱、3个隔离点，首当其冲打开化粪池，取到第一批15份宝贵的环境样品，并制定污水、大气、医疗垃圾等环境监测采样现场工作方案，为重大攻关项目的实施发挥了至关重要的作用。

在专项组中，张大奕还主动承担项目前方联络组的组长。他代表项目组与武汉防疫指挥部、武汉病毒所等单位联络，协调沟通各项工作事宜，克服重重困难保证项目的顺利推进，为项目启动和执行作出了重要贡献。

除了坚持在疫情最前线开展科研工作之外，张大奕还在抗“疫”一线入了党。当天，清华大学连线武汉抗疫一线，一场接收张大奕成为中共预备党员的特殊入党发展会在“云端”召开。虽然身在一线一切从简，但张大奕依然精心准备。展开平整的党旗，请同事高高擎起，张大奕举起右拳庄严宣誓，两面鲜艳的党旗在空中“交汇”。“习近平总书记表扬共产党员和基层工作者在武汉疫情防控中的先锋模范作用。作为一名预备党员，我深受鼓舞。我要通过专业知识到疫情一线采集信息，揭示新冠病毒在排水管网等环境中的传播风险，为防控工作提供技术支撑，展现‘关键时刻站得出来，危急关头豁得出来’的党员精神。”张大奕说。

北京航空航天大学

校园白衣卫士奔赴首都抗疫前线

当前，我国疫情防控形势持续向好，但仍面临严峻的境外输入风险。面对首都疫情防控工作的招募需求，北京航空航大学校医院多名医护人员，积极响应，纷纷要求增援一线。

3月23日上午8:00，在北航校医院门口，理疗科护士杨小飞踏上征途，成为了第一位派驻前线的北航医务工作者。而在出征的前一刻，杨小飞刚从工作岗位返回家中做准备。在送行现场，她还在打电话，跟同事交接校医院的工作。

不为人知的是，在出征前的不到24小时里，杨小飞和校医院其他医护人员才接到了这则紧急招募通知，消息发布一小时内，就有8人通过微信、电话等表达心声：我报名！让我去！在紧急招募截止后，急，还有多位刚看到消息的职工打电话报名，表示“有召必应”！

接到紧急招募通知的当时，杨小飞正在学校留观隔离区值守。自疫情发生以来，她就一直坚守在学校抗疫工作第一线，大年三十和正月初一都是在校医院度过的。作为最早入驻留观隔离区的护士之一，杨小飞和其他医护人员一起，每天2-3次对床单被罩消毒、收拾医疗垃圾，还录了很多医学普及小视频，每天打电话跟在隔离区的师生聊天，缓解他们的紧张焦虑情绪。那时她就说过：“如果有机会去一线，我一定会报名参加。”此次奔赴前线，杨小飞为了工作方便，特意剪掉了自己留了五六年的及腰长发，她信心满满地对大家比了个“心”：“我一定保护好自己，全力以赴，不负众望！”

北京科技大学

30位青年志愿者为外籍入境人员服务

前不久，由30位北京科技大学青年学子组成的志愿服务突击队，来到首都抗疫一线，为外籍入境人员分流登记担任翻译。换上防护服，戴好护目镜，全副武装后，30位志愿者立马投入到了新国展的疫情防控工作中，在到岗的头两天时间里，就以专业的态度服务了来自13个国家的61位旅客，用过硬的本领为守住国门贡献自己的青春力量。

在咨询处的翻译区等工作岗位上，进出门都要消毒，屋内每隔一个小时还要整体消毒，每个人也会不定期手部消毒。面对每天数小时的工作、形形色色旅客、各种各样的情况，志愿者们从早到晚，没有一刻懈怠，尽自己最大的能力去帮助入境人员，细心传达讲解着每一句话。

30位志愿者中，还有十多位党员，他们不仅做好自身防护，认真尽责完成自己的工作，更发挥模范带头作用，细心帮助照顾身边的同学，关心每个人的生活和身心健康情况，用心记录下志愿服务中的的点点滴滴。党员孙慧琪表示：“打赢疫情阻击战，需要大家同心协力。我作为党员，作为首都大学生，作为北科人，为国守门，义不容辞！”

北京语言大学

留学生班主任面对的特殊“战场”

因原班主任退休，北京语言大学汉语进修学院的田靓老师承担起1302班班主任的职责。特殊时期，在有着“小联合国”美誉的北京语言大学，面对来自世界各地的留学生，其工作的特殊性，让田靓觉得自己身处一个特殊的战场。

疫情期间，所有学生在未正式开学前均不能返校。而假期正是留学生游历中国的好时机，他们通常选择短时间旅行后，回到校园里的“家”。但疫情突发，留学生又散布于中国，甚至世界各地，不能回校意味着部分学生将“无家可归”。为了留学生的安全与健康，田靓和其他班主任精准了解世界时区，开始劝退所有希望返校的学生。经过近两周日夜辛苦的“打听”“聊天”，田靓终于掌握了留学生动态，通过和他们保持联络，一遍遍耐心而又智慧地核对信息，及时提供疫情讯息，帮他们理解现状，确保了假期中所有学生“暂时不回家”。

然而，随着封校期延长，住校留学生出现了渴望外出和购物、无法适应新就餐环境、对学习感到焦虑等问题。田靓耐心与留学生沟通的同时，尝试寻找积极话题，以“学生写一写，说一说，老师帮一帮”的模式，了解在校学生心态，有针对性地疏导留学生情绪问题，同时提高他们对汉语学习的兴趣。开学后，更积极开展线上教学，给予留学生学业指导。因为有许多田靓这样的班主任，北语校园特殊的疫情防控工作交上了令人满意的答卷。

北京联合大学

心系学子 湖北籍教师“云”上陪伴学生

北京联合大学师范学院赵佩老师的老家在湖北省十堰市，寒假里她回到了老家。随着湖北疫情防控形势的严峻，响应国家号召的赵老师选择留守湖北。

三月初，北京联合大学开始网上教学。作为师范数媒2019级班主任，赵佩老师积极配合辅导员老师开展学生防疫工作和疫情防控思政工作。而且担心学生不适应网络教学，居家缺少督促，放松数学和英语学科的学习，赵佩虽然身处湖北，却时时惦念着学生，每周通过微信群了解关注班级同学们的身体状况和思想动态。线上教学开始后，她更时刻关注学生们的学习状况，每周与课代表和班会沟通学生学习状况，嘱咐学生保质保量完成网络课程，在“云”上积极陪伴着学生。

让赵佩挂心的还有同样身在湖北的学生。作为班主任，她特意询问了湖北学生的情况，并经常与学生交流沟通，悉心叮嘱学生做好防护工作，是战“疫”期间湖北学生居家学习生活的好导师。

疫情期间，湖北省多个城市血库告急，赵佩老师还在第一时间拨打电话报名参加了献血。赵老师说：“和无数‘逆行’的白衣天使、坚守岗位的警察和社区工作者等英雄相比，高校教育工作者能做的就是坚守岗位做好本职工作。面对我的学生，则要做好表率，为早日打赢这场特殊的战“疫”贡献一份力量。”

记者 雷灵 综合整理

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)