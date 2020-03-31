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专家谈2020艺考④

上海戏剧学院院长黄昌勇：遵循艺术人才选拔规律 注重科学公平

2020年03月31日11:08  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京3月31日电 （记者何淼）近日，为应对新冠肺炎疫情影响，教育部对推迟进行的艺术类校考做出部署，明确尽可能减少校考专业范围，鼓励高校采取考生提交作品、网上视频面试等非现场考核方式对考生进行初选，确有必要进行的现场考试在高考后组织。

在这一背景下，全国各艺术类院校纷纷做出应对。上海戏剧学院（下称上戏）院长黄昌勇在接受采访时表示，上戏认真贯彻教育部要求，充分研判疫情对本校招生考试的影响，以确保广大考生和教师的生命健康为首要出发点，以注重科学、严守公平、操作可行为原则，根据不同专业的特点，遵循艺术人才选拔规律，审慎研究招生考试调整方案。

上戏院长黄昌勇（校方供图）

戏文编导类专业将按高考文化成绩录取

上戏作为全国著名的艺术院校之一，招生考试备受社会关注。大疫如大考，疫情之下，艺考也迎来了一次改革契机，部分专业从传统艺考模式向高考模式靠近。

据了解，今年上戏戏剧影视文学、戏剧教育、广播电视编导、影视摄影与制作在内的4个专业将尝试取消校考，在已报名考生中按照高考文化成绩择优录取。

黄昌勇认为，考生应理性选择艺术专业，如果要成为优秀的艺术工作者，不仅要对自己和艺术都有足够的认知，更要认清自己为什么选择艺术，确认自己是否对艺术是真正地热爱，是否真的愿意以此为事业。

此前，不可否认有部分考生因为担心考不上综合类大学，把艺考作为“终南捷径”，也有不少考生怀着“明星梦”来参加艺考。黄昌勇表示，这其中带有很多盲目性，这样的初心并不足以支撑起个人之后漫漫艺术求索之路。

表演等专业初试拟调整为提交视频作品

表演、播音主持等“台前”专业一直是竞争最为激烈的专业，堪称“千军万马过独木桥”。今年上戏的表演（戏剧影视）、表演（音乐剧）、戏剧影视导演、播音与主持艺术、舞蹈表演（中国舞）、舞蹈表演（芭蕾舞）、舞蹈表演（国标舞）、舞蹈编导8个艺术类专业，将首次采取考生提交视频作品的方式进行初试，但复试和三试仍要到学校进行现场考试。

黄昌勇表示，今年艺考模式的变化是疫情防控的必然选择，但并不只是单纯为了抗击疫情而被迫采取的措施，它也是中国艺术类专业招生考试发展的大势所趋。

据悉，上戏具体考试方案已上报教育主管部门审核，很快就会公布。学校研究制订了视频作品录制和上传要求，希望考生认真按照学校要求好好准备作品，而今年的复试和三试可能对考生的要求更为严格，考得更细致更深入。

艺术类招生提高文化课要求是大趋势

教育部今年针对疫情推出的艺考措施，不仅是中国艺术类专业招生考试的一次变革，也是中国艺术教育面临转型的一次探索。据黄昌勇介绍，以往，艺术院校侧重考察学生的专业素质，对于人文情怀、综合素养等方面的考察似有待提升。在当前形势下，越来越多的院校开始关注考生的综合素养，如中国传媒大学，一试是个综合考试，就考文史哲。

今年不少艺术院校都将取消部分专业的校考，进一步提高对文化课的要求，这是从某种程度上在弥补之前我们国家艺术教育的一些短板和弱项。上戏按照高考成绩录取的专业，普遍对考生的文化素养有着非常高的要求。8个保留校考的专业，则是在专业艺术和文化素养之间找到一种平衡，而总的趋势是文化素养的要求会逐年提高。

在这样的改革之下，专业过硬但文化成绩不够好的考生是否会“漏网”？黄昌勇认为，“在探索阶段或许会存在这种情况，但不能因为个别情况而因噎废食，影响整个艺术教育对人才综合素养提出高标准和严要求。我们希望培养的是艺术家。”

(责编：何淼、熊旭)
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