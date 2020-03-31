哈尔滨音乐学院党委书记关健：规范创新相结合 考试防疫同保障

人民网北京3月31日电 （记者何淼）面对突如其来的新冠肺炎疫情，教育部对推迟进行的艺术类校考做出明确部署。哈尔滨音乐学院（下称哈音）积极应对，既把当前疫情防控工作作为首要的政治任务来抓，坚持以广大考生的切身利益为重，紧急调整原定的校考方案，统筹做好疫情防控期间的校考工作。

为尽量减少人员流动和聚集，切实保障师生健康和安全，哈音以安全规范、公平公正为重心，以保障考试稳妥进行和保障考生利益为目标，积极探索新的校考方式。

哈尔滨音乐学院党委书记 关健（校方供图）

据哈音党委书记关健介绍，学校先后征求20余名系主任和专业教师意见，召开3次视频论证会，经过近20天的酝酿讨论和审慎论证，制定了艺考调整方案。学校综合各方面意见和情况，创新提出校考初试由面试调整为远程视频提交作品的形式，努力为考生提供方便条件，避免异地流动，保障考生身体健康和生命安全。按调整后的校考方案执行，一方面能满足当前考生对初试的急切期盼，缓解考生焦虑；另一方面符合疫情防控总体要求，将避免全国近万人次往返哈市的人员流动。

同时，学校将结合各专业的实际情况，分类制定不同的初试要求，一系一案，一专业一策，采取视频考试、微调考试内容等措施，确保校考既达到已经公布的招生简章的要求，又能实现远程视频的可操作性、公平性和规范性，保证疫情期间校考“初试能开展、复试有预案”。

据了解，学校拟定4月初组织校考视频初试工作。初试的评审环节采取评委集中评审考生视频的方式。全程录音录像，学院纪检监察部门参与监督。音乐学专业《音乐表演技能》科目将改为远程提交视频作品，面试环节调整到复试。音乐表演专业初试演唱（演奏）考试内容不变，形式将改为远程提交视频作品。其中，声乐歌剧和民族声乐方向的伴奏可采取钢琴或者伴奏带形式；西洋管弦方向的考生如果条件有限，可无钢琴伴奏；西洋管弦部分乐件的现场抽签决定音阶环节，改为由考生在该方向招生简章规定的音阶内自选；民族管弦、钢琴、手风琴等专业方向除初试形式改为远程提交视频作品外，无其他变化。作曲与作曲技术理论专业所有方向的《乐理》（一级）考试调整到复试；作曲方向的《旋律写作》和《歌曲写作》笔试科目由初试调整到复试，《专业面试》科目的“钢琴演奏”和“民歌或戏曲片段演唱”由复试调整到初试，改为远程提交视频作品，拟取消面试环节的“专业常识问答”；合唱指挥方向《声乐演唱》和《钢琴演奏》采用远程提交视频作品方式。

据介绍，学校将根据疫情防控要求，复试拟采取在4月末组织视频考试的形式或高考结束后组织考生到校现场考试。复试如果采取视频作品提交的形式，拟将音乐表演专业演唱（演奏）科目改为远程提交视频作品。其中，声乐歌剧和民族声乐方向的伴奏可采取钢琴或者伴奏带形式；民族声乐方向的《形体表演》和《朗诵》科目以视频作品形式提交；西洋管弦方向的考生如果条件有限，可无钢琴伴奏；西洋管弦打击乐取消视奏环节；民族管弦方向取消视奏环节，改为自选一首技术型练习曲或技术型乐曲片段（不超过三分钟）；钢琴、手风琴等专业方向除复试形式改为远程提交作品外，无其他变化。《乐理》《视唱练耳》（二级）拟改笔试为远程视频考试。

为确保校考工作科学规范、公平公正，有效防止违纪现象。关健表示，学校一方面在考生录制视频作品前进行面部和身份审核，另一方面请相关科目的专家论证视频制作要求，提出科学可行的建议，拟定考生演唱（演奏）视频作品制作和提交要求。

对于视频制作，要求考生严格按照学院简章及调整后的校考方案要求录制。演唱和演奏的作品在录制全程不允许使用麦克风等传声设备，视频不得剪辑，不得进行艺术美化性质的编辑，且必须为同期录音，声像同步，否则将取消考生考试资格。演唱的视频作品须同一首曲目演唱两遍，第一遍与伴奏合作，第二遍清唱，必须连续演唱且视频不中断，两遍演唱均不可降调，声乐伴奏可采取钢琴或伴奏带形式。演奏的视频作品在同一音乐篇章中不得间断。录制视频时，考生必须面向录像镜头，在一个合适的距离内，确保演唱（演奏）清晰可见。如采用现场钢琴伴奏，须同时出现在适当距离的镜头中且不切换镜头及角度。视频作品需按照网上报名填写的曲目提交，如果录制作品与报名曲目不符，则视为无效作品。视频中不得有显示考生信息的字幕和场地布景，不得有考生介绍。考虑到考生分布于全国不同省市、不同地域，家庭录制条件也不同，学院拟采取能使所有考生都可达到的最低拍摄条件的方式，而且对农村和贫困偏远地区等网络条件不足或不具备智能终端的考生，可由考生本人向学院提出申请，学院将采取有效的帮助措施，为考生提供远程考试的兜底保障。

(责编：何淼、熊旭)