以更大的自主克服焦虑应对高考延期

3月31日，教育部发布了经党中央、国务院同意，2020年全国普通高等学校招生统一考试（以下简称“高考”）延期一个月举行的公告。

新冠肺炎疫情是导致高考延期的主要原因，事实上自从今春学校未正常开学以来，家长和学生就有一些焦虑情绪，尤其是参加高考和中考的考生和家长更是既担心未能做好应考准备，又顾虑在此情况下考试招生能否确保公平公正。

延迟一个月会导致很多的因素发生变化，各种变化都会在一定程度上影响到不同考生。对于公平而言，考生和家长反应比较强烈的是停课期间学生网课学习效果没法跟在校学习相比，基础条件薄弱的地区特别是农村贫困地区影响更大些，不延期对他们参加考试不公平；另一方面，延期以后学生如能到校复习，较好高中的提分效果会明显高于一般高中，又会产生另一种对冲效应。可见在时间变量上，公平的实现是个多因多果的交互影响后的整体表现，不能从单一方面考虑而陷入片面。

正因为此，延期一个月的选择肯定不是对所有人都很理想的方案，却是一个考虑到多个方面因素的现实选项，是综合考虑疫情、学生备考、考试组织、命题、组考、评卷、录取等各个环节多方面的因素得出的比较合适的安排。与往年不同的是，今年高考招生的各个环节都需要将疫情防控措施考虑进去。

保障学生和各环节关涉人员健康、安全是第一位的。目前，国内疫情防控趋好，但境外疫情呈加速扩散蔓延态势，输入压力还挺大，疫情风险还存在，而且还存在较大的不确定性，所以公告给湖北省和北京市更大的灵活空间，可根据疫情防控情况做出本地区高考时间安排，也是考虑到这样的实际而不得已的选择。

从心理学角度观察，不变的对象常不引起注意就不会产生心理压力，变化的对象就会引发关注而增加压力，高考延期对所有当事人都会有心理压力。在疫情防空情况下，各方面充分发挥自主性和应变能力才是每个人可以把得住、用得上的尚方宝剑。

延期对高校和招生部门的影响相对较小，因为过去曾长期安排7月份高考，各项工作能够顺利完成，确保9月开学，当时的信息化与现在尚无法相比。即便这样相关机构和部门也需要以变应变，不得大意，细化各环节的应对方案。

延期对高中学校的影响就相对较大。即便延期高中也不能像往年那样稳扎稳打慢节奏地辅导学生复习，总时间量已经少于往年，所以在学习内容上要精选，时间安排上要更紧凑有效，方式方法上也需要调整，调配更充足的师资，要更多了解学生的学业状况，更有针对性地开展学生指导。

延期对于考生影响最大。自主学习能力强的学生在延期内的收获远大于自主学习能力弱的学生；适度焦虑是有利于提升学习效果的，过度焦虑必然降低学习效果。所以对考生普适的应对策略就是以更大的自主克服自己的焦虑，来应对延期可能带来的各种变化。更多关注自己学习的过程，不要老是想着得多少分的结果。

事实上，在高三的最后一个学期大多数学校不安排学生学新课，学生自己做规划，自主安排学习和复习时间没有太大的障碍，没有必要过度焦虑，没有必要有老师安排与知识掌握程度不同的同学同步复习，没有必要过多听老师讲，将自己无法解决的问题筛选出来向老师询问更有效。

高考延期显示政府在为学生健康考虑，为考试公平考虑，确保大家健康地通过高考实现自己的让女生梦想需要每个人充分发挥自主性和创造性，大家共同努力！

(责编：白宇、岳弘彬)