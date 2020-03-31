北京科技大学用“四个关爱”服务学生

特殊时期，北京科技大学在加强严管严控、全力筑牢学生防控安全线的同时，也主动谋划真招实招，围绕学生、服务学生，以“四个关爱”向学生传递学校的温暖和关爱，确保学生在家安稳、共抗疫情。

关爱思想增定力，筑牢疫情防控战斗堡垒

除了使用官方微信平台宣传抗疫知识，北科大还举办一系列线上主题教育： “我是北科人，我承诺”线上接力活动、 “众志成城 共克时艰”主题网络作品征集大赛、线上主题党日和主题班会活动...... 通过这些活动，学校引导学生将抗疫进行到底。同时，辅导员们精心制作“战疫加油帖”、 “居家锻炼攻略”等62期系列宣传推送，让北科学子感受到瘟疫无情、北科有爱，加强学生们的抗疫信心。

针对学生在家出现的关于开学时间、退补选课等方面的疑惑，学校组建疫情防控期间“网络咨询工作组”，开通“贝壳战疫—有问有答”专栏，24小时全天候服务，“接诉即办”及时解答学生各类学习生活问题，同时整理109条学生共性问题及解答并制作3期集中推送，消除学生思想、学业和就业发展等方面的困惑，为学生打下“定心针”。

关爱学习提动力，群策群力共助学生成长

北科大在疫情期间对学生学业全线支持，统筹校院两级学业辅导中心资源，提供多样优质网上学习资源；举办“学习物资·暖心快递”活动，寄送1082份学生留在学校宿舍的学习物资；组建13门课程微信答疑群、开展“一对一”朋辈讲师线上辅导等活动。

外国语学院2018级本科生赵紫霄感叹到：“疫情期间无法返校，我们必须进行线上学习。导师、辅导员通过线上班会进行培训和引导，我也很快进入了学习状态。当学习遇到困难时，我们可以通过学业辅导中心的课程答疑群，向老师和学长请教。在这场疫情大考中，感谢在背后为学生默默付出的学校与老师，我们定会刻苦学习，不负期望。”

关爱心理促活力，增强免疫驱散情绪雾霾

针对学生们疫情期间可能出现的心理问题，北科大积极做好学生心理咨询，通过网络平台推出心理支持计划，提供在线心理咨询预约和视频咨询服务。同时，学校利用其心理公众号，宣传心理健康知识，推介心理咨询热线及心理支持资源，选取学生典型问题，针对性地创作专辑推文、科普文章、“伟伟道来”有声读物等，开展学生心理素质教育，提升同学们战胜疫情的信心。

能源与环境工程学院2019级本科生吴玮淇在心理咨询后表示：“学校为我们开通心理咨询服务，给了我解压的出口，焦虑、不安、孤独、委屈、无助也都烟消云散了。心理教学课程也能够引导我正确认识这场战役，好好地利用在家时间充实自己。”

关爱生活聚合力，全面及时传递北科温暖

对于身处湖北的学生，北科大通过《致北京科技大学湖北籍学生的一封信》传递母校的关怀，并明确各院系专人负责滞留湖北地区学生的管理服务，辅导员坚持每日“一对一”联系关心滞留湖北地区学生，精准掌握学生情况。同时，学校为692名滞留湖北地区学生发放专项补助，寄送发放价值6万余元口罩，帮助学生解决防控物资和生活困难。

对于寒假留校学生，北科大提供单人宿舍，并由校领导带头深入宿舍摸排留校学生情况，赠送体温计、口罩等防护物资。此外，学校为留校学生独立设置食堂、篮球场、超市、理发店、快递点、“互助服务”勤工助学岗位，在解决学生生活需求外丰富其校园生活。

对于经济困难学生，学校为不具备在线学习设备的家庭经济困难同学发放在线学习设备补助，为偏远地区不具备WIFI条件的同学发放在线学习移动数据流量补助，为由于疫情原因父母无法复工导致家庭经济困难的学生发放临时生活困难补助，实现了对2784名家庭经济困难学生和数十名临时困难学生的百分百关怀和帮扶。

（来源：北京科技大学学生工作部供稿）

(责编：李依环、熊旭)