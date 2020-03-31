原标题：北京青年政治学院 上好“三堂课”探索互联网+职教体系

2020年新冠肺炎疫情带给高等职业教育巨大挑战。这种挑战不仅是把课堂搬到云端，转变教学方式，更是对构建互联网+高职教育体系的全面要求。北京青年政治学院以云端“三堂课”为抓手，探索“三堂课”背后的教育服务体系，积极构建立足首都城市发展需要，适应首都职业教育发展要求的互联网+职业教育体系。

把握用户思维 上好“网络课”

把课堂从教室搬到云端，如何让学生喜欢？如何保障教学质量？45分钟教学时间如何分配？教师扮演着什么样的角色？……北京青年政治学院在制定延期开学教学方案时以学生为中心，以云端为师，以问题为导向，打造“一堂精彩的网络课”。第一，以学生为中心，做好用户调查。虽然是应对疫情的短暂教学方案，也要以00后学生为中心，把握学生需求。教师在上课之前普遍对授课学生进行了调查，马克思主义学院还专门进行了覆盖全体学生的疫情期间思想、心理和行为状况调查。所有调查都是为了寻找有针对性的教学内容，激发学生兴趣，把学生在云端高效地“聚起来”。第二，以个性化为导向，推进因材施教。00后学生讲究个性化，不同的学院，不同的专业，不同的课程，甚至精细化到每名学生的网络教学方案都各有不同。北青政坚持“先实验后推广”“多元教学保质量”的原则，各二级学院（中心）“一院一策”“一课一策”制订教学方案，充分调动教师教学创造性和主动性。第三，以云端为师，强调丰富性趣味性。网络教学不仅仅局限于45分钟的讲授，而是围绕45分钟构建的一门课程的教学资源的整合，其张力远大于传统课堂。大部分教师在授课前即上传大量视频等学习资料，给学生预习提供资源，云上教学内容极大丰富。学校在强调丰富性的同时，还希望每位教师把网络课程讲得有意思。英语课上每位同学在线为经典动画片配音，艺术类课堂用画笔描绘抗疫“逆行者”都极大提高了学生参与的积极性。师生共同求新、求知、求索，营造了师生共同“学起来”的氛围。第四，以问题为导向，打造“四位一体”教学监控体系。云端课堂如何管理？北青政制定了《春季学期转变教学方式期间教学督导检查工作方案》，构建校级督导、纪检专员、二级学院（中心）督查及学生学情反馈“四位一体”教学监控反馈体系，建立教学情况反馈机制。以学院网络教学监控中心为平台，开展针对13个教学平台和网络直播平台在线教学工作全面的督导，全面了解师生远程教和学的情况，专人负责收集反馈信息，从问题中总结经验，从亮点中优化方案，保证在线课堂教学质量与线下学习辅导的实效。这堂“网络课”让全校师生都动起来了，全员育人的氛围更加浓厚。

突出职业特色 上好“实践课”

职业教育云端教学决不能以单一的“讲授”为主，还需要突出“技能”特色，上好“实践课”。北青政各二级学院结合教学与实践需要，精选实践项目、强化校企合作、推进课赛融通、推出系列优秀作品。第一，精选实践项目，解决现实问题。实践教学强调项目驱动，北青政专业大多属于文科，专业课程不约而同地与“疫情防控”关联起来，运用专业所学读、写、拍、画、创，提升学生创新性解决现实问题的能力。信息传媒艺术学院新闻采编与制作专业摄影课，以抗击疫情为主题，要求学生边学边拍，用纪实摄影和视频作品真实记录疫情期间的事件和人们的工作生活状态。计算机应用专业APP开发课，设计疫情病例数据统计内容，引导学生关注疫情动态的同时，强化专业技能。国际学院精选了“疫情期间出入境服务应急措施调研”作为实践项目。第二，强化校企合作，增强从业感情。校企合作不仅能在线下进行，云端也能够开展。现代管理学院老年服务与管理专业的照护课程，企业一线教师通过网络实景授课，将学生带入真实场景教学。在第二课堂上，把敬老孝老之心融入一封封书信，寄给老年公寓的老人们。与老人书信往来不仅是敬老孝老活动，更是别样的校企合作。国际学院与北外在线开展“旅游英语”在线课程建设。疫情期间，校企合作的网络平台搭建起来，学生在校企网络平台上增强了对今后从业岗位的认知，从业情感建立了。第三，推进课赛融通，提升课程标准。疫情期间，青年工作学院青少年工作与管理专业的《体验教育理论与实务》由外聘行业专家引导学生真题真做，第一课作品即被推荐给2020世界营会大赛组委会线上battle（争论）；第三课作品有三例被用人单位选中作为疫情下青少年线上教育产品投入使用。随着课程进展，共孵化出六个项目小组和创业团队。行业专家对体验教育课程和学生创作高度评价，并给予创业支持。国际学院把全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛要求植入课堂，实现课赛融通。信息传媒艺术学院将《图形图像处理》《版式设计》课程教学与全民战“疫”等主题图像创意设计征集活动相融合，学生课程学习优秀作品即可选送参赛。每门课贯通一个比赛，不同比赛穿插于云端，形成了“云端小比赛，技能大天地”的学习环境。第四，推出优秀作品，讲好中国故事。作业即作品，职业教育的课堂还是作品的生产基地。学前教育学院依托附属幼儿园，在充分了解学生实际的基础上，创新音琴舞美类课程实践教学方式，结合实际指导学生创作抗击疫情手抄报、编创幼儿健康教育歌曲与舞蹈，技能提升与理论学习双翼齐飞。国际学院打造学生助教团队，以交互式、浸入式的教学提高学生的参与度。学前教育（中外合作）专业学生小组云端完成中英文动画片的配音和字幕工作。旅游英语专业学生在线完成的优秀毕业设计作品，传承中华文明，助力唱响中国声音。国际学院也在诸多云上实践中探索了“六课”教改实践：课程思政、课网同行、课证融合、课赛结合、课业互认、课创并举。这一系列云端实践探索，有效提升了学生的实践能力，进一步夯实了专业技能。

加强思想引领 上好“思政课”

面对突如其来的疫情，北青政在教学过程中，坚持“立德树人”的根本要求，突出思想引领，将每一堂课都打造成为爱国主义教育课。第一，凝聚共识，上好“第一课”。“如何正确认识此次疫情，如何做好疫情防控工作，如何在线上推动学业就业工作，新时代青年如何在疫情防控中贡献自己的力量……”2月23日，在原定同学们返校报到的日子里，学院进行了一场特殊的云端“开学典礼”。4000余名师生相聚网络开启了“为祖国加油，为青年骄傲”为主题的“第一课”。第二，用好主阵地，讲好思政课。马克思主义学院精心准备课程，结合疫情实际，进一步讲清楚中国特色社会主义制度的优越性，在形势与政策课中进一步凝聚大家的思想共识。思政课教师袁宏松创建了“借助文字的力量”思政课公众号。以疫情期间如何进行思想政治理论课教学，如何宣传疫情期间的英雄人物和先进事迹，如何传播主旋律和正能量等为主题，发布文章。目前已发布近30篇高质量文章。第三，协同育人，推进课程思政。600多门课程，将每一门课程都加入思政教育的元素，需要发挥每个学院、每个专业、每位教师的积极性。人文素质教育中心精心设计大学语文课程，发挥文学的力量，通过《平凡的世界》《我的梦想》《鼠疫》等中外文学经典，引导学生充分汲取文学作品中的力量与信心，直面新冠肺炎疫情，致敬白衣天使、逆行英雄，反思责任担当、坚守精神家园。信息传媒艺术学院在新闻类课程中，结合武汉疫情的实时发展，将专业知识与学生的国家认同感、使命感、责任感结合起来，让学生感受时代的力量，并且唤起学生讲好“中国故事”的热情。在专业素描课程中，创作抗疫一线人员画像，以笔为桨，以爱为舟，表达每个人心中的敬意……这些课程有效地凝聚了师生的共识，思想引领深入到了云端课堂。第四，三全育人，疫情期间贯穿“思政大课”。充分发挥班团会作用，全体学生撰写学习心得，引导广大学生传承和弘扬爱国主义精神；老师们在首课注重疫情防控与课程学习相结合，加强生命教育、公共安全教育和心理健康教育相结合；班主任、辅导员、二级学院书记、院长等全员育人、全过程育人、全方位育人，保障“立德树人”的根本任务在云端落细落小落实，真正实现了“教学工作上线，学生工作入网”的网络时代“三全育人”的新格局。

（作者系北京青年政治学院院长）

(责编：李依环、熊旭)