聚焦创新研究 中国高校不断向前沿开拓

原标题：中国高校不断向前沿开拓

从无到有、由弱到强，经过多年努力，我国高等教育成就瞩目。一代代高等教育工作者重视学科建设，聚焦创新研究，在前沿领域不断取得突破，让大学成为科研进步、社会发展的助推器。

“水声学就是要对水下声波的发生、传播和接收进行研究和应用，打造水下的‘千里眼’和‘顺风耳’。人类认识海洋、开发海洋、经略海洋甚至保护海疆，都离不开水声学。”一说起水声学，今年63岁的哈尔滨工程大学水声工程学院教授杨德森就打开了话匣子。

目前，我国水声学研究已在世界占有一席之地。杨德森说，我国水声学研究从无到有、实现“弯道超车”的发展轨迹，也是我国高等教育发展的一个缩影。他回忆，上世纪50年代，他的老师杨士莪院士在国外留学，大学里的水声实验室不对中国学生开放。核心技术不能靠“化缘”，一定要靠自己的高校担起责任、研究攻克。“老一辈水声人就是在基础相当薄弱的情况下，编写教材、培养人才，办起了新中国第一个水声专业，填补了我国在这一研究领域的空白。”杨德森说。

科技发展日新月异，新兴专业怎么建设？如今，在诸多科技创新领域中，上海交通大学研究员卢策吾研究的计算机视觉和人工智能方兴未艾。去年，教育部批准全国首批35所高校开设人工智能专业，上海交大是其中之一。上海交大电子信息与电气工程学院老师们采取全新的“AI+X”培养模式，与计算机、数学、物理、医学等学科交叉融合。学生既能聆听来自企业的导师授课，也有到海外游学交流的机会。成绩优异的还可以直升与国外顶尖大学联合培养的“吴文俊人工智能荣誉博士班”。

学科实现由弱到强的发展，离不开培养专业创新人才。杨德森介绍说，改革开放初期，出国留学热兴起，水声专业的本科毕业生选择留校读研的很少。杨德森与其他老师积极争取各方支持，经过努力，留下了当时每个班近半本科生在本校攻读研究生。

哈工程一直重视海洋学科和人才梯队建设。“没有人才梯队培养，就不可能实现核心技术突破。而培养人才，有赖于国家对高等教育重视程度不断提高、投入不断加大。”杨德森说。

从出国潮到回国潮，转变正在发生。卢策吾说，在计算机科学领域，以前中国几所顶尖高校最优秀的本科毕业生，几乎全数出国留学；如今有不少学生选择留在国内深造，还有美国名校本科生申请到他的实验室来实习、参与科研。在上海交大电子信息与电气工程学院，许多大学生从一年级起就有机会跟随导师参加科研。这样的人才培养和学术能力训练机制，是比较少有的。

“我们要在国内打造出世界一流本科教育，也要吸引和培养全世界最顶尖的人才。”卢策吾信心十足。

“高校也要聚焦前沿，力争在‘卡脖子’的核心技术上实现突破。”杨德森说。在团队努力下，矢量探测等技术相继被攻克。目前哈工程的水声科研方向更精更细、基础性研究走深走实，“只有这样坚持下去，才能发挥高校在核心技术突破中的主攻手作用，才能更好保护国家的万里海疆。”杨德森说。

回顾近些年来中国高等教育发生的巨大变化，卢策吾十分感慨。他认为，未来的大学会逐渐成为科技创新的动力引擎，也会进一步助推经济和社会发展。

“高校的科技创新水平，和国家的经济社会发展紧密相关。以前我们在基础研究领域做的大多是跟随性研究，正像不少中国企业当年只做来料加工、承接产业下游一样。现在国力增强，企业和社会足以支撑，也呼唤大学和科研机构突破‘无人区’，做从‘0到1’的原创性研究了。”卢策吾认为，从更宏大的角度看，中国不会永远做科技创新的消费者，而是会开拓新的知识增量，为人类做出更大贡献。

卢策吾说，不论科学研究还是人才培养，如今他关注的不是发多少论文、拿多少经费、做多大规模，而是原创程度有多大，对中国的国民经济和社会生活产生了多大贡献。招收研究生时，他还会注重学生在专业领域的想象力，“中国需要做从‘0到1’的创新研究，需要有创造力的未来人才。”（人民日报记者柯仲甲 姜泓冰）

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