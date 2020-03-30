战“疫”进行时，就业不打烊

【 编者按 】疫情发生以来， 北京建筑大学各学院党委副书记在学校学工部和学院党委统一领导下，积极作为，带领着学院学生工作团队，从学生健康情况摸排到学习生活引导，从困难帮扶到就业指导，无微不至的为学生送上了学校的关怀与教导。本期“最美战‘疫’者”聚焦就业指导工作，展现学院学生工作团队风采。

土木“度”字篇

土木学院党委副书记车晶波在就业工作战“疫”中，带领团队从“力度”、“准度”、“精度”、“深度”、“温度”五个方面，加强就业力量，构建上下齐心一盘棋的“五度”工作体系。

一是党委统筹，加大“力度”。将就业作为重点工作，多次在党委会、党政联席会、党支部工作会及在线教学领导小组会中研究讨论，并统筹调配支部、系部、教学、学工团队开展专项行动，发挥学生党员先锋队、团学骨干志愿者、学霸联盟讲师团引领作用，全力推进就业工作顺利进行。

二是教学协同，增强“准度”。组建“教+班+辅+学”的就业工作队伍，深入排查底数、建立台账、更新动态，准确掌握517名毕业生学业情况和就业意向，为精准帮扶提供数据分析。

三是分类指导，突出“精度”。依据需求，精准施测：面向学业困难群体开展线上座谈与答疑；面向考研群体，进行复试与调剂咨询35人次；面向就业未落实群体，以“直播初诊、通话复诊，微信回诊”三步法帮助学生累计打造264份求职“金名片”、举行“视频面试技巧”讲座，累计提升134名学生面试能力。

四是个性辅导，延展“深度”。为就业困难群体建立专属“文件夹”，运用SWOT分析帮助学生挖掘优势，提升自信，明晰就业意向；联系师生党员及就业骨干结对帮扶，依据学生特点，梳理岗位，精准推荐。

五是用爱服务，提升“温度”。学院制作《土木学院就业手续网上流程》、《“不见面”怎么办理签约手续》，召开主题班会并做专题培训，系统讲解线上如何申领三方、就业系统如何操作；就业辅导员全天在线解答就业疑问，切实消除毕业生对求职的焦虑；每周三、周五返校为学生提供“领取、开具、盖章、邮递”的暖心服务，确保学生及时领取在读证明、成绩单、就业推荐表及三方协议等就业资料，保障学生就业手续顺利进行。

经管“稳”字篇

3月20日夜10时许，经管学院辅导员陆地照常拨通了副书记郝迈的电话，汇报当天的就业情况：

“目前有的班级学生就业还是不太积极，今天下午北京房修一建筑设计有限公司物业分公司的线上空宣，专业比较对口，从咱们毕业生群通知了，又让班长在班级群通知了好几次，宣讲会上还是没看到几位，真让人着急！”

“别着急，根据上次问卷调查和近期参加网上双选会的情况，目前就业不积极的名单已经有了，下周的党政联席会上，我再给班子汇报一下，咱们再请系主任和毕设导师利用毕业设计指导的机会和这些学生聊聊就业问题，实在不行咱们再次一对一关注下这部分学生进展……”

疫情以来，这种通过微信语音等开展就业研讨的模式已经成为一种新常态，由于白天需要将工作重心放在与企业对接、给学生辅导上，他们将就业工作沟通的时间定在每晚10点，往往每次研讨时长都在60分钟以上。而这，仅仅是经管学院扎实开展就业工作的一个小小缩影……

受新冠肺炎影响，学院304名本科生和57名研究生毕业生的就业工作面临严峻挑战，在学校就业指导中心的指导下，经管学院贯彻执行学校“全员育人”就业工作体系，视做好每位毕业生的就业工作为“生命线”，逐步行成“院班子统筹+系主任负责+班主任跟进+辅导员实施+毕业生参与”的五位一体实施方略，秉持“分层分流、分类指导、分步推进”理念，在打好新冠肺炎抗击战的同时，确保就业工作稳步推进。

根据往年经验，学业困难也是影响毕业生就业的一大难题，学院提早谋划，主动出击，精准施策，通过开展教学学工联动，建立“学分绩不足2.0学生帮扶”群、“目前尚存不及格科目帮扶群”，全面覆盖42名学业困难学生，在群中开展学业指导、选课咨询、重修补考等专题辅导。为打破信息传播壁垒，及时有效学业问题，教务员与辅导员深入班级群，时刻待命，逐一解答，为每位同学排忧解难。

3月20日下午，“北建大经管学院校友群”里忽然热闹非凡，无论是已毕业多年，成为业界骨干的校友大佬们，抑或刚迈出校园，仍带着些许青涩的学长学姐们，简单的嘘寒问暖后，纷纷将宝贵的招聘信息发布到群里，并积极了解本届毕业生的就业情况，主动提出帮助。而这，是源于《经管学院致校外导师和校友的一封信》，学院全体教师积极宣传，多方转发，力邀校外导师和校友惠赐就业信息、引介招录活动、延揽优秀人才，共同助力学生就业创业，截止推送当日，已收到30余位校友引入50多条充满着温度的就业信息。

稳中求进，稳步推进，稳中得胜，是经管学院打赢就业战“疫”的不二法宝。他们以满腔的热情、无私的奉献，为毕业生的就业工作保驾护航。

机电“五”是篇

“不能因为疫情影响了学生的就业。”为切实保障毕业生身体健康和就业权益，最大限度降低疫情对毕业生就业的影响，机电与车辆工程学院就业工作办公室在党委副书记陈娟的带领下，及时采取行动，将疫情防控期间毕业生就业工作作为专题提交党政联席会讨论。经研究，学院决定，在疫情防控期间，通过线上网络服务，切实可行地为毕业生提供就业帮助，消除毕业生在特殊时期对就业的焦虑，努力做到战“疫”、就业两不误。

一是成立毕业就业工作领导小组。

学院成立学生毕业就业工作领导小组，由党委书记赵海云、院长杨建伟任组长，刘永峰、陈娟、王传涛任副组长，各系主任和毕业班辅导员、就业辅导员、毕业班班主任为组员，每月召开一次工作推进会议，及时研究解决相关问题。

二是建立“预警与早期反应”学业监测体系。

就业工作办公室与教务员协同，从学生进入大三下半学期开始，启动学业监测，调查统计预计毕业生的各类情况，对照培养方案，逐一审查学生课程修业情况、毕业设计进展情况等，对学生学业问题进行早排查、早识别、早安排、早解决。

三是将就业排查与疫情排查相结合，建立工作台账。

对所有毕业生进行全覆盖一对一就业摸底排查，将毕业生的去向分为考研、出国和就业三大类，并建立工作台账，根据毕业生就业意向提供在线咨询答疑，实现就业服务精细化。

四是加强分类指导和精准帮扶。

对就业、考研、考公务员、学业问题、二战、出国、少数民族、延期、无就业意向等不同类别学生，开展分类指导和帮扶。这是日常就业工作中最具挑战性也是目前工作的重点难点，既要尊重学生的就业意向，又要与学生进行谈心谈话，掌握学生思想动态，帮助其分析就业困难原因，引导其树立良好的就业心态，体现有温度的就业帮扶和有感情的就业指导。

五是构建多方联动联系网络。

多方协同，构建上下互动、家校结合、左右联通多方联动联系网络，充分发挥系主任、毕业班班主任、毕业班辅导员、就业辅导员以及学生家长、校友等资源的作用，同时做好心理辅导，帮助毕业生疏导心理压力，保持健康积极心态，力争所有毕业生顺利毕业就业。

当前，战“疫”正在进行时，各学院准确把握特殊时期就业工作的阶段性变化，因式因势调整工作着力点和应对举措，在确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战的同时，稳步推进就业工作，切实做到“就业工作不打烊”。

来源：北京建筑大学

(责编：郝孟佳、熊旭)