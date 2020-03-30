首经贸校医院最美白衣天使 奋战在学校抗疫一线

【编者按】一场突如其来的新冠肺炎疫情，让神州大地面临着严峻考验。在这场众志成城、全民动员的疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中，就在我们的身边，总有一些人一些事感动着你和我。这世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。在首经贸中就有这样一群人，他们或作为党员在战“疫”中发挥模范带头作用，或坚守岗位，冲锋在前，舍小家为大家，或精心设计组织实施特殊时期的教学科研安排，做学生成长的引路人，或在家乡或社区，积极从事志愿服务，为战“疫”奉献光和热等等。党委宣传部特推出“首经贸战‘疫’人物”系列报道，和您一起关注抗“疫”中的榜样人物、党员先锋，聆听他们的故事，感受他们的拳拳之心，激发首经贸人的战“疫”决心和力量。

不忘初心，用行动诠释医者大爱

2020年1月，正值中国的传统佳节春节来临之际，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国。面对这场战役，校医院全体医护人员将保护师生生命健康的使命放在心头，将遏制疫情蔓延扩散的责任担在肩上，用精湛的医术和勇往无前的担当为全校万余名师生筑起了生命和健康防线。校医院护士长田冬明、护士袁征就是这群冲在一线的最美逆行者中闪亮的身影。

田冬明：专业素质过硬，还能拍宣教视频的网红护士长

“院长，我已经把春节回老家的车票退了，我住的离单位近，我是校医院的护士长，又是共产党员，多年从事感染防控工作，我有经验，疫情防控义不容辞，我第一个上。” 田冬明坚定地说。

1月21日，田冬明的丈夫忙到深夜才回家。“我爱人在卫健委工作，在了解到疫情的严峻态势后，我们夫妻俩便放弃了回老家探亲的计划。”田冬明说道。就这样，田冬明夫妻俩为投入到疫情防控工作一线做好了思想与行动上的准备。

1月23日，一阵急促的电话铃声将田冬明从睡梦中唤醒，那是校医院院长王晓红的来电。学校成立了疫情防控工作领导小组，校医院承担校本部和红庙校区的疫情防控工作，医护人员必须马上到一线值守，疫情防控物资必须马上补充，学校师生健康必须马上安排监测……面对时间紧、任务重，而人手严重不足的情况，挂断电话后田冬明第一时间来到学校，对库房疫情防护物资进行清点，将库存的防护服清洗消毒，为做好疫情防控工作进行前期准备。在得知红庙校区医学健康观察区需要增加值守力量后，田冬明第一个报名要求参加值夜班。

如何让全校师生更深刻的了解并掌握疫情防控知识，是田冬明一直在思考的问题。田冬明提议录制短视频：“既有动作示范，又有语音说明，更加便于各单位工作人员增强对新冠肺炎的防控意识和面对疫情的自我保护能力。”录制视频的提议得到批准后，需要田冬明攻克的难关接踵而来。“最开始是院长王晓红用手机给我录，原本熟练的操作，一面对镜头，我就不会说了。”为了解决这个难题，田冬明在结束一天疲惫的工作后，按照操作步骤写起了剧本，在家无数次地模拟练习。“还真是熟练生巧，我慢慢地进入了状态。”最后，在学校宣传部摄像团队的支持下，校医院为全校广大师生录制了《废弃口罩消毒液的配制与消毒方法》《正确戴口罩和摘口罩的方法》《正确的七步洗手法》等短视频。“最近常听到大家说，通过反复观看短视频熟练掌握了消杀等疫情防控技巧，这是对我工作最大的肯定。”田冬明微笑着说。

袁征：两次递交请战书，冲锋陷阵打怪兽的白衣天使

2020年初始，一场旷世疫情汹涌而至，武汉告急！湖北告急！疫情牵动着每一个中华儿女的心。除夕夜，解放军派出450人组成的医疗队顶风冒雪连夜奔赴武汉。1月25日，校医院护士袁征向校医院直属党支部递交了申请到学校抗疫一线的请战书。随着新冠肺炎疫情的变化，袁征从电视新闻上得知北京小汤山医院正式启用。3月16日，袁征再次递交了请战书：“作为一名曾经在三甲医院重症监护室工作过的护士，我取得了带教资格，并有着丰富的临床经验及过硬的专业技术水平。我深知生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。此时我向校医院请战：我申请前往小汤山医院，加入一线防疫队伍。”目前，袁征的请战书已上报到丰台卫生健康委员会，等待抽调安排。

“还需要我做点什么吗？”“我能再做点啥呢……”这是袁征总挂在嘴边的话语。“第一批入住医学健康观察区的老师要解除健康观察时，我们结合大家各自的工作内容，就返回工作岗位后如何做好疫情防控做了重点介绍。”回家后，袁征便开始琢磨怎样让大家熟记这些要点。随后，袁征连夜设计出了适合学校各岗位的《首经贸返工指南》卡片，包括针对保洁工作人员 、安保工作人员、食堂工作人员、办公室工作人员的工作指南、学生返校指南以及退休人员居家指南等等。

袁征是妻子、是女儿、是母亲，更是守得住初心、担得起责任、上得了一线的入党积极分子。随着校医院24小时值班制的启动，为了更好地开展工作，她把年仅5岁和3岁的两个孩子托付给了婆婆，并安抚孩子说，“妈妈是奥特曼，我去打怪兽了，这样宝贝就能和小朋友去公园玩了。”每天孩子的提问和撒娇、家人的叮咛和嘱咐成了袁征投入抗疫一线的动力，在每个值守的晚上，通过手机的简单交流，也成了一天中最温馨的亲情时刻。有一天，孩子在电话里说道：“我妈妈是白衣天使，我长大后也要当医生。”“孩子的这句话让我特别感动，虽然没有惊天动地，但我们身体力行让下一代感受到了白衣天使的责任和爱！在付出和给予的同时，我收获了满足和快乐。”袁征说道。

甘于奉献作表率，主动作为勇担当。田冬明、袁征只是校医院的众多医护人员的一个缩影，还有许多和田冬明、袁征一样的白衣天使坚守在各自的岗位上，为这场没有硝烟的“战役”贡献一份自己的大爱， 他们竭尽全力守护着首经贸这方净土，在防疫战线上践行“不忘初心、牢记使命”的誓言。

来源：首都经济贸易大学

(责编：郝孟佳、熊旭)