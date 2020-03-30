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新增千余岗位！“吉林大学招聘专区”上线

2020年03月30日11:11  来源：人民网
 

“校招”频道上新啦！近日，人民网人民智云客户端携手吉林大学开设“吉林大学招聘专区”，在特殊时期帮助纾解高校毕业生就业难和企业用工荒问题。截至目前，此专区已提供1000余个岗位，更多招聘信息正在持续更新中。

据了解，“吉林大学招聘专区”已入驻中国重汽集团、中国航天科工集团光量子技术及应用总体部、中国第一汽车股份有限公司、中国科学院长春应用化学研究所、长安汽车、中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院、小米集团、国家移民管理局出入境管理信息技术研究所、上海空间推进研究所、泰康资产、中建三局南方公司、华润置地有限公司等12家央企、国企及知名民营企业，为毕业生提供千余就业岗位。

吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学。学校始建于1946年，1960年被列为国家重点大学，1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一，1995年首批通过国家教委“211工程”审批，2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学，2004年被批准为中央直接管理的学校，2017年入选国家一流大学建设高校。

截至目前，人民网人民智云“校招”频道已上线“国资央企招聘专区”、“华南理工招聘专区”、“天津大学招聘专区”、“中小银行互联网金融联盟会员2020招聘专区”，提供13000余个岗位，助力毕业生顺利就业。后续还将有更多招聘资讯更新，欢迎关注人民智云“校招”频道。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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