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贵州少先队员线上对话杜富国兄妹

2020年03月30日08:57  来源：中国青年报
 
原标题：贵州少先队员线上对话杜富国兄妹

“杜富佳姐姐，你到了武汉的医院害怕吗？”一名少先队员隔着大屏幕问贵州援助湖北医疗队员杜富佳。

“就像你们参加考试一样，也会紧张也会害怕，不过要尽量做好每道题，考完后你会发现没有感觉的那么难。”杜富佳说。她刚返回贵阳不久，正在集中隔离观察。

3月28日上午，贵州省少工委主办了一场“与先锋对话”的线上主题活动。贵州省遵义市汇川区第三小学“杜富国英雄中队”的43名少先队员，频频向排雷英雄杜富国和战“疫”一线护士杜富佳兄妹发问。

少先队员黄永烨想知道杜富佳在武汉救治病人时有什么收获。杜富佳说，在武汉与国家医疗队进行合作，不仅收获了战友情，还学到了许多新医疗设备的使用方法，她打算考护理方向的研究生，休息时基本都在学习。

杜富佳出征湖北那天，有网友评价说杜家四兄妹分别是扫雷英雄、一线护士、ICU医生和戍边战士，“一门忠义让人尊敬”。少先队员彭青霞专门查了词典了解“忠义”的意思，她想知道杜富佳怎么看待网友的评价。杜富佳笑着说：“你言重了，我们兄妹几个是在自己岗位上，做着自己应该做的事。”

有少先队员问：“杜富国哥哥，杜富佳姐姐去武汉的时候，你是怎么鼓励她的？”杜富国说，人生要做有意义的事情，妹妹身为医护人员，去武汉是她应该做的事。

少先队员施玉杰说，自己成为“杜富国英雄中队”少先队员后，“慢慢不调皮了，还被老师选为代表，我哭着从校长手中接过英雄中队的旗帜。”

直播中，汇川三小党支部书记、校长、少工委主任黄建军向杜富国兄妹致以敬意。“杜富国的英雄事迹和杜富佳勇敢‘战’在武汉一线的故事，能赋予孩子们强大的人格力量，这种精神是属于我们的宝贵财富。”

在接近一个小时的直播中，许多老师、家长在“弹幕区”发送“致敬排雷英雄”“致敬最美逆行者”的留言。

“小朋友的提问让人很亲切，这样的交流很有意义。”杜富佳说，她这些天还收到了许多小朋友的信，也给一些同学回寄了武汉带回来的礼物。

“杜富国、杜富佳就在我们身边，孩子们的距离感更近，线上交流给孩子们创设了一个与信仰对话的真实情景。”汇川三小少先大队辅导员刘晖说，疫情过后，计划组织少先队员们去杜富佳工作的地方，体验医护人员辛勤工作的一天。

见习记者 白毅鹏

(责编：郝孟佳、熊旭)
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