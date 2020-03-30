原标题：新疆女孩山顶找信号上网课

在一天中最暖和的下午4点，新疆女孩库乃·阿扎提会爬到家附近的山顶，连接网络，开启她最宝贵的学习时光……

库乃·阿扎提是东南大学计算机工程学院的一名哈萨克族学生。2月24日，东南大学开启线上教学的第一天，当大部分同学都在房间里等待上网课时，库乃·阿扎提正站在山顶艰难地找信号。

线上“开学”一个月，库乃爬了一个月的山。

来自新疆维吾尔自治区塔城地区托里县的库乃，回家得先从南京坐四五十个小时的火车到乌鲁木齐，再坐9个小时的长途汽车到托里县，最后再坐3小时小车才能回到她在山区的家。

从南京到家，库乃在路上足足花了5天时间。

牧民们的冬窝子一般都比较偏远，只有附近的山顶上才有移动的信号，库乃在家时，插着联通卡的手机始终收不到信号。

线上“开学”那天，库乃的手机没有一丁点信号，她带着妈妈的手机爬上了附近的山顶，连接上妈妈手机的热点，才找到微弱的网络信号。

靠着这一点微弱的信号，库乃打开了直播，画面一度是卡顿的，听不到任何声音。

虽然已是春天，但北疆仍然寒气逼人，山顶还有积雪覆盖。库乃只能在一天中最暖和的时候，爬到山顶连网上课。

库乃的妹妹也在上网课，每天姐妹俩结伴而行。妹妹用的是移动网络，在山顶能收到信号，这成了库乃每天接收信息的“能量源”。

山区的信号不稳定，天气晴朗的时候信号会好一些，库乃只需花20分钟，就能在附近的山顶上找到信号。天气不好的时候，尤其是下雪天，信号就会变得很弱，库乃和妹妹得裹上两件外套、在雪天里走上半个多小时，只能在更高一点的山顶，才能找到信号。

如果学习资料下载得快，作业发送得顺利，库乃和妹妹在山顶待上1个小时就可以回家了。但如果信号弱，姐妹俩还得多熬上一阵。

不管是晴天还是下雪天，库乃总是坚持下载完课件、发完作业再下山回家。

2017年秋季入学时，库乃本可以选择基础水平的民族班课程，但为了掌握更多的专业知识，库乃最终决定跟着普通班一起上课。

由于基础薄弱和语言问题，库乃一度在计算机专业课程的学习中面临极大的挑战。

但她学习非常刻苦，在校期间总是宿舍里起得最早、睡得最晚的那个人。在老师的关心和同学的帮助下，库乃攻下了一门又一门课程。

而这次在家，受限于网络信号，库乃无法参与线上课堂，只能凭借下载的学习资料了解课堂知识，学起来很吃力。

这学期有好几门课的课件是英文的，这让库乃十分苦恼，“感觉像在读天书一样”。

遇到不懂的问题，库乃也不能像在学校里那样随时问同学，只能记下不懂的地方，等到第二天上山上网课的时候，才能提问。

辅导员向学院、学校反馈了库乃的情况。学院得知后，专门请任课老师进行课堂录屏，为库乃提供方便下载的学习资料，解答她学习过程中遇到的问题。

同学也积极与她进行远程交流，把整理的课堂笔记、课堂讨论记录等学习资料发给她，帮助她课后自学。

令库乃感动的是，任课老师在了解到库乃英语水平有限的情况后，还特意翻译整理好中文版本的资料发给她。

山顶没有教室暖和，但这些善意的关怀，让库乃心里暖暖的。

3月24日晚上，库乃线上联络时分享了一个好消息，“我家刚从山里搬出来，搬到了信号比较好的地方。”担心辅导员不能理解，她又补充道：“我们是游牧民族，所以一年四季都搬家。”

吴涵玉 记者 李润文

(责编：郝孟佳、熊旭)