上海“摇号新政”回应公平关切 为什么一定要摇号

原标题：上海“摇号新政”回应公平关切

上海各界关心的小学、初中入学政策改革终于落地。

近日，上海市教委公布《2020年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）。根据《实施意见》，民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。

简而言之，上海的民办小学、初中此后将不再具备“挑选生源”的权利，录取学生要靠“摇号决定”。这项新政亦被坊间称为“摇号新政”。

摇号如何确保公正、本校教职工子女和举办者员工子女如何确保“边界清晰”、是否买不起学区房孩子就上不了好学校等相关问题，成为公众对此项“摇号新政”最迫切的“细节关注”。为此，中青报·中青网记者采访了上海市教委相关负责人及部分民办中小学校长，回应公众疑虑。

为什么一定要摇号

上海此次政策调整并未涉及公办学校。公办学校依然是通过学区划片对口录取，“摇号新政”主要针对民办中小学校。

来自上海市教委的数据显示，目前，上海的公办小学承接了整个上海93%的生源，公办初中承接了80%的生源。从比例上看，在义务教育阶段，这些民办学校所承接的生源只是很小的一部分，缘何引起公众如此多的关注？

在上海，公办民办之争由来已久。上海为数不多的民办中小学校，就像是一个班级里的“尖子生”一样，几乎包揽了家长心目中的所有“好学校”。很长一段时间以来，在鼓励民办教育的政策下，这些学校一方面可以在公办校对口入学前提前面试、笔试招生，另一方面，它们致力于教育质量的提升，增设各类特色课程，吸引生源。

民办学校的出现和发展，对上海地区教育质量的提升作出了重要贡献，但随之而来的是教育竞争白热化——家长从幼儿园开始就给孩子上各类语数外辅导班，目的是考上优质民办小学；小学生则在四五年级时通过各种路径挤进“小五班”，备考民办初中。

从2014年开始，上海市教委分步骤推进“教育公平”。一方面，推出“不允许书面考试，面谈入学”“不收豪华简历”“公民同招”等招生新政策；另一方面，通过教育集团化、强校工程等策略，办好学生家门口的公办学校。

但即便如此，诸如“小五班”“幼儿入学考英语对话”“iPad做题”等变相择优录取现象依旧存在。以“面谈入学”政策为例，多所民办“名校”曾因不遵守规定、违规考试，而被上海市教委批评处理过。

中青报·中青网记者注意到，“摇号新政”出台后，公众的焦虑主要聚焦在“摇号的公平性”上。比如，摇号系统是怎样的？学校有没有可能控制摇号系统，摇出自己提前选中的学生？如何认定细分计划中的“本校教职工子女”和“举办者员工子女”等。

为此，上海市教委相关负责人介绍，各区、各校摇号会在正规公证处公证的情况下进行。而所有教职工子女、举办者员工子女也都需要在全市统一的平台上录入各自的分类信息，家长需要提供工作证明、纳税交金证明、用工合同等信息。

学区房到底要不要买起来

“摇号新政”公布后，一些家长迅速把目光投向了“学区房”。

家里一套学区房都没有的林先生夫妻俩，迅速凑齐了首付款，在上海市徐汇区建襄小学对口地段购买了一套学区房。这套“老破小”每平方米单价达23万元，总价近300万元。

中青报·中青网记者注意到，位于上海浦东张江科技城的某高品质社区，最近迎来了一波行情。这里对口的公办校为上海市张江集团中学，在整个张江科学城均价为每平方米6万元至7万元的情况下，这个小区在售二手房的均价达到了每平方米7.9万元至9.5万元不等。

上海一家连锁中介机构专门从事学区房业务的中介小李告诉记者，最近两周，咨询学区房的客户明显增加了，“就算是疫情期间，很多客户还是着急看房。高单价、小户型是他们的首选。”小李介绍，敢于购买“老破小”的客户并不多，更多客户关注那些高品质、较新社区的学区房。

小李说，一旦学区房资源大热，可能会有相应的“多校划片”政策出台，“这容易导致那些老破小砸手里。”

此次“摇号新政”主要针对的是民办中小学。参照以往公办学校的做法，上海各个区的公办学校招生政策都不相同。

上海市教委相关负责人告诉记者，有的区早就开始试点“多校划片”政策，即一个区域内的房产对口多所中小学校，最终能够进入理想中的学校靠摇号决定；有的区属于学籍对口，即学生所属小学学籍直接对口进入相应初中；有的区实行户口对口，严格按照户口所在地安排学生对口入学。近年来，一些热门公办学校，还因为自身办学条件、招生计划名额所限，不得不推出同一房产五年或者三年只允许一个孩子入学的政策。

“每个区、每个学校的政策多少都会有变动，大家情况不一样。”汤林春介绍，部分家长其实对所谓“名校”也没有太多了解，也没有细心观察过身边的对口公办学校，做决策时靠“打听”、靠“传言”，这样的做法并不可取，“有的家长，房产中介说什么，他都信，房子买好，政策没了解清楚，就该后悔了。”

未来更多精力要放在学校发展上

最近一段时间，上海协和教育集团总校长卢慧文和其他民办学校校长一起，经常参加由上海市教委和各区教育局举办的摇号新政培训活动。协和教育集团涵盖了小学、初中、高中各学龄段的学校，每个学龄段过去都有一定的选拔直升比例。

根据摇号新政的规定，这类一贯制学校在2020年招生中，直升比例参照2019年计划数，但在报名人数超过计划招生数的情况下，“选拔直升”要变为“摇号直升”；其原本面向校外学生招录的计划数同样参照去年，但“面谈录取”变为“摇号录取”。

针对这一变化，卢慧文告诉中青报·中青网记者，学校正在抓紧筹划课程改革事宜，毕竟该集团内学校对学生英语要求较高，摇号可能导致部分学生入学后不能适应学校课程。

上海市教委正在尽一切可能促进其在多年前向孩子们承诺的“教育公平”，尽管其最新出台的强力政策在家长圈内引起一些争议，但这并不影响其促进公平的初衷表达。

“短时间来看，可能会有阵痛期；但长远来看，这是促进教育公平的重要举措。”汤林春在接受中青报·中青网记者采访时说。

汤林春认为，从短期来看，“摇号新政”可能会带来三个阵痛：

一是影响了一部分“既得利益者”。“少数人过去可以利用资源优势，比如走后门、小五班、多交费等方式，进入民办名校。现在全部信息上平台、摇号，他们会有危机感。”汤林春说，这批人的“蛋糕”如果不动，升学机会公平就很难实现。

二是影响了一部分喜欢掐尖的民办学校。这些学校追溯到早年，有些是看准了民办学校政策红利，由公办学校转制而来。“生源掐尖成了他们的优势。但未来，他们要改变教学方式了。”汤林春说，过去极个别民办名校老师甚至会说“我只能教好学生”，但未来，这种教师的生存空间会越来越小，“应该是老师根据学生的不同情况调整教学策略。”据汤林春了解，已经有不少民办校开始着手准备2020年秋季开学后的“摸底”，“先了解生源情况，再做教学规划。”

三是家门口的公办学校会受到“提高质量”的压力。“有的公办学校，过去办学有困难，但它觉得是生源问题。现在生源还给你了，你能不能教好？就看你的本事了。”汤林春介绍，最近正在进行中的“校园开放日”活动中，不少公办学校都拿出了看家本领，向学区内家长展示自己，并拿出了可行的课程建设方案。

但这些政策到底成功与否，要“看长远”。

上海市教委副主任贾炜介绍，上海的系列招生改革旨在回应市民对两个公平的关注，即“升学机会公平”和“学校发展公平”。教育行政主管部门的想法是，未来公办校、民办校都把更多的精力花在“学校发展”上。

中青报·中青网记者 王烨捷 来源：中国青年报

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