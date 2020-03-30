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网络骗局侵入网上生活 大学生自发普及防骗知识

2020年03月30日08:47  来源：中国青年报
 
原标题：网络骗局侵入网上生活 大学生自发普及防骗知识

因为一通电话，读研一的熊潇被骗了4万元。

“其实我本来没接这个电话，但对方打了好几次。接通后对方说出了我的姓名、学校、身份证号等等信息，我就感觉自己一点一点被对方‘洗脑’了。”回想起2月14日那天被骗的经历，熊潇很是懊恼。电话那头，自称是“京东金融”工作人员的“客服”以“根据国家规定，现需注销你的学生贷款账户，不然会影响征信”为由，诱导他添加了“客服”的QQ，从借贷平台借出了最高可借贷额度的贷款，再转至诈骗分子的“注销专用账户”。

“钱刚转过去，对方就‘失联’了。”熊潇马上报了警。4万元不是小数目，“比我的学费和住宿费加在一起还多1万。”为了不让家人难受，他决定在日后打零工填补用度。

熊潇的遭遇并非个案。成都市公安局锦江分局莲新派出所警官崔璐瑶介绍，每学期开学前或开学初，是骗子针对大学生行骗的高发期，尤其近期人们往往线上办公、上课，接触网络的时间增加，骗子在网上行动、得手的可能性也会变大。

冒充借贷平台客服、尤其是冒充学生们熟悉的知名企业，以注销贷款账户为由，诱导大学生绑卡、转账，已成为当下最常见的电信诈骗手段之一。利用学生急于摆脱不良征信记录的心理，诈骗分子编造出各种理由，并在“输入密码”“授予权限”等关键节点施加压力。

今年2月到3月间，被同样的“套路”欺骗的还有肖然和李莉。回想起自己与骗子通话时的详情，肖然感叹“真有些防不胜防”。“一开始我是不相信的，因为我没有注册过这些借贷平台。”但面对肖然的犹豫，对方很快给出了答复：“您应该是上学的时候，无意中扫码领礼品的时候注册的。”

学生害怕自己还没步入社会就背上“老赖”之名，骗子却一再用“违反国家规定”“高额赔偿金”等字眼迫使学生迅速做出决定。在骗子的“软硬兼施”下，被攻破心理防线的肖然将1万元转到了骗子的账户上。而本就对网络平台贷款了解不多的李莉，也在听信了“可能是别人盗用了号码注册”的借口后，把学费“折”了进去。

“对方越急，你越是要冷静。”在网络诈骗中“幸免”的董成楠分享了自己的“防骗心得”。他曾接到一个电话，显示号码所在地是北京。今年毕业的他刚投了不少简历，因此电话响起3声之内，他便清了清嗓子接了起来。“您好，这里是360借条，请问您是辽宁大学的董同学吗……”对方告知董成楠，每年毕业季都需要注销一部分毕业生的学费贷款账户。但一听说要花钱才能注销，将信将疑的董成楠便提出了暂缓注销的要求。从这时开始，“客服”显得有点着急。几轮“拉锯”后，对方表示可以与上级沟通，适当降低充值额度。

“交多少钱竟然还有商量?”董成楠顿时意识到事情不对劲，立马把通话内容转述给了老师。在查询了学校发布的防诈骗通知，核查了“客服”伪造的资质文件后，董成楠确信自己接到了诈骗电话。

再次接到电话后，董成楠一语道破了对方的行骗步骤，并提出报警。只是没等他说完，电话已经挂断，再次回拨则一直都是“正在通话”状态。“希望是把我拉黑了，而不是在与下一位受害者通话。”董成楠说。

“凡是需要我转账的电话，我都会再三核实。”同样对网络诈骗颇为谨慎的管羽也曾接到自称是“京东金融客服人员”的电话。“虽然她准确报出了我的各种信息，还用‘个人信用破产’要挟我，但我还是决定先确认她的身份。”在京东官网核实后，官方客服回复她“此人并不是我司人员”，并提醒她多加小心，谨防诈骗。管羽举报了骗子的号码，并把号码拉入了黑名单。

肖然报警后，警察第一时间止付了嫌疑人收款账户。不过，电信诈骗、网络诈骗多为团伙作业，一个团伙的人可能在线下互不认识，他们的IP地址多变，有的甚至在国外，在网络虚拟世界，想要立即抓到狡兔三窟的骗子，难度非常大。

近年来，无论是全国各地警方、高校，还是各类社会组织，都在以各种方式传播预防网络诈骗的知识，警方对网络诈骗分子的侦察和追缴也从未间断。

去年年底，生活在北京市朝阳区的李林接到一通诈骗电话，意识到对方可能是骗子后，他很快挂断了电话。没过几分钟，他又接到一通所属地是北京市朝阳区的电话。“这里是北京公安局朝阳分局，提醒你刚刚接到了诈骗电话，千万不要相信。”李林感到难以置信。“警察怎么这么快就发现骗子给我打过电话？这不会是连环骗局吧？”通过北京市公安局官网查询后，李林发现，来电号码果然是北京市公安局朝阳分局的。“警察应该早就盯上这个犯罪团伙了，可能正在一边摸清团伙的情况，一边提醒潜在的受害者不要上当。”李林推断。

据中国公安部统计，2019年，全国公安机关破获电信网络诈骗案件20万起，捣毁境内诈骗窝点5126个，抓获犯罪嫌疑人16.3万名，先后21次赴境外开展警务执法合作，协调当地警方捣毁境外诈骗窝点70个，抓获犯罪嫌疑人4276名，并先后20次从境外将嫌疑人押解回中国。“96110”反诈专线共向各地推送预警线索170万条，劝阻受害人101.6万人次，挽回直接经济损失56.1亿元。

崔璐瑶警官介绍，公安机关近期正在进行反诈骗改革，将使用智能机器人监测诈骗行为，机器人会在发现此类行为后第一时间把信息提供给警方，及时联系提醒百姓。这套系统将在测试完善后推向基层，每个公安单位也将设置反诈预警人员专门负责对接，从根源降低事件发生的可能。

大学生是骗子紧盯的受害人群体之一，一些大学生在亲身经历过诈骗后勇敢地站出来，做起防诈骗知识普及。

曾有过被骗经历的网友小熊和小龙人都制作过防骗视频，他们讲述自己的亲身经历，告诉观众骗子善于抓住受害者的哪些“软肋”。“自己有过被骗的经历后，看到又有大学生被骗，真的特别着急，希望制作视频能帮助大家保持警惕，清醒地识破骗子的花言巧语。”网友小龙人在防诈骗视频中说。

小熊还建立了“注销学生贷骗术受害者”群组，群里已有128人，总受骗金额430万，单笔最高达59万元。小熊希望受害者的惨痛教训能给大众以警醒，也希望为一些案件的侦破提供更多线索。

学法律的管羽在认清诈骗套路后，对假“客服”进行了警告，并在年级群内讲述了诈骗事件的经过，总结了骗子的惯用伎俩。董成楠在经历诈骗风波后也觉得需要做点什么：“我第一时间想到的就是利用自己的专业特长，写了一篇播音稿，花了两天两夜做了一期节目出来。”这期节目发在了学校官微上，给全校同学敲响警钟。

除了提醒大家了增强网络安全相关知识，提高对陌生电话、可疑信息的警惕性和分辨能力，小龙人还在视频中提到，希望网络监管部门加强监管力度，减少信息泄露的可能；需实名认证注册的平台，也必须提供信息不被泄露的保障。

接到诈骗电话的林茜没有第一时间结束通话，思索了几秒后，她对着电话的那头说：“别骗学生的学费和生活费了……”话还没说完，电话就被挂断了。林茜不知道这句话有没有用，但她庆幸自己说过了。

（应受访者要求，文中除崔璐瑶外均为化名）

中国传媒大学 龙泠宇

兰州大学 杜相益

见习记者 罗希

(责编：郝孟佳、熊旭)
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