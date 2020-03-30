河北唐山曹妃甸区与法国IPAG高等商学院通过视频连线方式签署合作备忘录

原标题：曹妃甸区与法国IPAG高等商学院通过视频连线方式签署合作备忘录

3月25日，在全球努力抗击新冠肺炎疫情的形势下，河北唐山曹妃甸区人民政府与法国IPAG高等商学院国际校区合作备忘录签署仪式，在相距万里的中国曹妃甸和法国巴黎两地利用视频连线的方式共同举行。唐山市委常委、曹妃甸区委书记孙贵石出席相关活动。区委副书记、区长张贵宝致辞，副区长刘子阳主持签约仪式。副区长孙素慧出席签约仪式。

张贵宝在致辞中说，加强中法教育领域合作，是落实两国元首联合声明中的重要举措。曹妃甸区作为中国京津冀协同发展战略的示范区和“一带一路”倡议的重要节点，在推动国家战略、拓展国际合作方面拥有特殊地位。此次曹妃甸区与IPAG高等商学院强强联合，将对中法教育合作开启新篇章起到积极推动作用。“与君远相知，不道云海深”。曹妃甸将秉承双方签署的合作备忘录精神，做好各方面服务，加快推进项目正式签约、早日落地，努力将法国IPAG高等商学院中国曹妃甸国际校区打造成中法教育合作的新的示范和标杆。

法国IPAG高等商学院校长继尧姆比克先生在致辞时表示，中法友谊源远流长。法国IPAG高等商学院从1965年建校至今，一直注重于国际化发展。法国IPAG高等商学院中国曹妃甸国际校区项目，是学校首次与外国地方政府在教育领域深入合作，将打开学校发展和国际交流的全新阶段。在和冠状病毒斗争的重要阶段，和中国曹妃甸区政府通过互联网的形式签署合作备忘录，令人难忘。法国著名作家雨果说过:“团结定能胜利”，坚信法中两国会最终取得和冠状病毒斗争的胜利，法国会安好，中国会安好。

副区长孙素慧、法国IPAG高等商学院副校长、国际关系与发展总监伯纳德·特哈尼博士代表双方共同签署国际校区合作备忘录。

区政府办、发改局、商务局、教育局、新城、钢电园区、曹发展集团主要负责同志参加签约仪式。

(责编：冯粒、曹昆)