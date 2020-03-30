北京4月将开展中小学线上学科教学

人民网北京3月30日电 据北京市教委官方微信公众号“首都教育”消息，3月30日，北京市教委召开春季学期教育教学工作部署会，对春季学期中小学教育教学工作，特别是下一阶段开展线上学科教学工作进行部署。

市教委指出，2020年春季学期教育教学工作是一个整体，延期开学阶段和线上学科教学，以及中小学正式开学后共同组成本学期。随着全国疫情防控形势总体向好，中央要求要在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

教育教学工作将进行相应调整，在巩固已有工作的基础上，由以疫情防控为主、学生居家自主学习阶段，调整为进入疫情防控和课程教学相结合的新阶段，整体统筹教育教学工作，推进教学计划实施，建立与疫情防控常态化相适应的课程教学机制。市教委将综合考虑学科特点和线上教学条件，按照高中和初三年级、初一和初二年级、小学各年级的顺序，分批次上线学科课程资源。

市级提供的课程资源将在有线电视和多种网络平台同步上线，供学生点播。市级课程资源采取“一课一包”的形式，每一节课包含教案或教学设计、PPT、讲课资源包、作业辅导等完整的资源内容。各区和学校可以直接安排学生观看，由教师辅导答疑；也可以作为示范课，用于区校开展教研。

除了直接选用市级课程资源外，各区和学校可以按照统一的教学计划，根据实际条件，自行开发使用课程资源。按照疫情防控要求，在确保安全的前提下，在京学生的教材将于4月13日之前发放到位，对不在京的学生，将指导下载电子教材使用。

为规范线上教学行为，市教委提出了规范性要求：

第一，严格控制学生线上学习时间。学生每天线上学习时间不超过半天，小学阶段每节课不超过25分钟，中学阶段每节课不超过35分钟，并指导学生认真做好眼保健操。

第二，不要求统一集中观看课程。学生可自主安排当日应观看的线上课程顺序。

第三，不得安排重复性、叠加性学习。凡是选用市级资源的学科，要按照统一课表、统一进度、统一教师、统一作业组织实施，不再要求学生进行区、校重复资源的叠加学习。

第四，严格控制作业量。小学一、二年级不布置作业，其它年级按照精减、分层原则，适量布置基础性、探究性、开放性作业。

市教委强调，在下一阶段学生居家学习生活中，学校要注重指导学生科学安排学习，通过学习小组等形式，加强同伴互助，帮助学生完成学习任务；注重指导学生合理作息，保证每天1小时体育锻炼时间和充足的睡眠时间，积极参与力所能及的家务劳动，形成良好的作息规律和生活习惯。

此外，市教委也特别说明，本学期的教学调整将面向课标要求，突出基础和核心知识，关注学科能力，确保完成学习任务，希望学生和家长不要增加心理负担。

(责编：白宇、岳弘彬)