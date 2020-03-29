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幼儿居家防疫不能忽略运动和心理引导

殷红博

2020年03月29日13:40  来源：人民网-教育频道
 

新冠肺炎疫情期间，幼儿园延期开学，孩子们待在家中不能出门活动，孩子们缺少了幼儿园丰富多彩的集体活动和教学，更无法开展使他们身心健康发展的体育运动和各种运动游戏。连续15—25天缺少体育运动，孩子们的身体状态，尤其是心理状态都将受到极大的影响。这种影响超出青少年一两倍，超出成人可能3—5倍。因此，孩子在居家防疫期间，有两件事情家长责无旁贷，必须高度重视。

孩子不能长时间缺乏运动

孩子们居家隔离的这段时间，知识性内容可以少学，但体能锻炼一天也不能没有。现代幼儿教育中，要把让幼儿具备强健体魄和良好的运动兴趣、运动习惯作为第一教育目标。孩子健康的心理来自健康的身体，没有健康的身体就不会有健康的心理，更不会有全素质优势发展。

幼儿每天运动1.5—2.5个小时。对于3—6岁的幼儿，每天户外运动在1.5—3个小时为最佳。这对于强健孩子的体魄、提高孩子的免疫能力、抗病能力以及综合适应能力非常必要。现代医学和运动学50年前就给出了科学的论断。笔者开展了多年幼儿关键期创新学术研究，研究表明：3—6岁是幼儿运动兴趣、运动习惯、运动认知和基础运动技能产生发展的关键期，如果幼儿得到科学、系统、适时的培养，幼儿的运动习惯、运动认知和基础运动技能将得到最佳的开发，这种运动兴趣、运动习惯将持续人的一生，而一旦错过将难以补偿。

我国很多大中小学生不爱运动，没有良好的运动兴趣、运动习惯，每天运动的时间不到一小时，综合体质连续25年持续下降，已引起社会的广泛重视。这与3—6岁没有建立良好的运动兴趣与运动习惯有直接的关系。3—6岁的幼儿连续15天缺少体育运动，运动兴趣和运动习惯将受到很大的影响。以前建立的运动兴趣和运动习惯将明显减退。因此，虽然孩子在家中也不能长时间远离运动。

身体健康是其他能力发展的基础。多年来，中国中小学生和大学生心理问题和精神疾病时有出现，研究发现：这些有心理问题和精神疾病的学生有25%左右是因为缺乏运动造成的。笔者称之为“运动缺乏型心理问题”。这些具有“运动缺乏型心理问题”的孩子一个主要的原因就是在3~6岁没有建立起良好的运动兴趣、运动习惯和运动认知。矫正的方法也很简单，这些孩子只要长期坚持运动，许多心理问题就能逐渐得到缓解和治愈。

孩子需要心灵指引和情感激励

疫情期间，恰是培养孩子同情、感恩、善良、诚信、公正、利他等心理品质的重要时期。面对重大灾难，幼儿从家长的语言和行为，以及各种媒体的宣传报道中，会感受到心灵的震撼和情感的焦虑，他们更需要心灵的指引和情感的安抚和激励。心理品质六大核心要素的发展关键期都在7岁之前，7岁之前培养每一个孩子具备这些心理品质是一生中最重要的事情。

面对大灾重灾，一个国家公民心理品质的发展水平，决定了战胜灾难的无可替代的精神力量。古今中外，人类从来就是战胜灾难，从灾难中崛起，从灾难中复兴，走向新的梦想。心理品质是人类良知的综合体现，是人类自身生存和发展的基石和动力，也是每一个公民成为真正的社会人、法治人、道德人的核心要素，主要由同情、感恩、善良、诚信、公正、利他六大核心要素组成。

同情，是指对他人的不幸、苦难产生理解、关怀的情感并会付出一定的帮助和关爱。同情是人类区别于动物的第一要素。感恩，是指对别人给予的帮助和关爱表示感激，并对他人的帮助努力给予回报。感恩是一个自然人成为社会人的第一要素。善良，是指心地纯洁和善，对他人不怀有恶意心态，没有恶意语言，更没有恶意行动，同时对自己无心所犯的错误真诚抱歉并努力改正补偿。善良是一个人生存的第一保障。诚信，是指真诚、实在、尊重事实、实事求是，而且信守承诺，讲信用。诚信被誉为是每个公民的“第二个身份证”。诚信是一个人和一个民族成功发展的第一动力。公正，是指公平正义没有偏私，依法依规，人人平等，没有特权。公正是一个国家和民族生存和发展的第一基石。利他，是指在利益面前，在危机面前，能够放弃自己的一些得失或不顾自己的安危去救助他人。利他是一个人升华的体现，是走向大公无私的第一步。

这次疫情，许多一线医务人员、公安干警及领导干部，都表现出了优秀的心理品质，他们所表现出的是战胜灾难的无穷力量，为所有人做出了榜样，鼓舞、激励着越来越多的人自觉投入到防治疫情的战斗中。他们是中华民族的优秀代表，值得全世界人民学习和敬重。这也更加提醒教育工作者和家长们重视孩子的心理品质的培养。

推荐6种适合幼儿居家的运动方法

给家长们推荐六种3—6岁幼儿适合居家的运动方法。

第一种方法：双脚连续跳障碍

具体做法：家长准备5个障碍物，每隔20厘米摆放一个，高度在8—15厘米（根据孩子的年龄和能力选择）让孩子连续往返跳3次。

第二种方法：提物平衡走

具体做法：家长准备4—6个15—25厘米高的小凳（或其它坚固物品），让幼儿双手各拿一个小物品侧平举，在小凳子上往返走三次。

第三种方法：投准

具体做法：家长准备直径20厘米左右的塑料盆或筐（或其他物品）让幼儿相距2—4米（根据孩子的年龄和能力），让幼儿左右手轮流向塑料盆中投掷沙包或小球等物，每次左右手各投掷10—20 个。

第四种方法：亲子手膝爬

具体做法：家长准备3—5米的瑜伽垫（或在干净的地板上），家长跟孩子一起比赛手膝向前爬，然后再倒爬，反复3次以上。

第五种方法：枕头大战

具体做法：家长和孩子各准备称手的枕头各一个，孩子先追打家长，家长在房间里奔跑躲闪，家长被打中十次后，改为孩子在家中奔跑，家长追打。

第六种方法：亲子足球

具体做法：家长和孩子对面站立，足球在两人中间，家长先用左脚踏球一下，然后收回，孩子再用左脚踏球一下，然后收回。反复10次后，改为右脚。踏完球后，家长与孩子相距1—3米，做传球练习，要求孩子尽量尽力做到用脚弓、脚背踢球。同时，引导孩子踢球的力度和准确度。

 

(责编：熊旭、岳弘彬)
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