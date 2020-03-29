校园音乐剧，打动学子心（在一线）

“欢欢的马灯调，尽情燃烧的活力是希望跑道，梦想照耀的光芒常伴着你笑……”在宁波大学，一曲以浙东传统马灯调为基础编排的《马灯谣》，展现出宁波青年爱国爱乡、创新创业、蓬勃向上的精神风貌。

在宁波大学，传播正能量的音乐剧经常上演，已成为一种催人奋进的校园文化。

“‘声磊落，士拼搏，百死为家国；宣言朗朗，但出我口，永在心头！’在全国人民众志成城抗击疫情的当下，重温《初心晨启·宣言》的歌词，会更有感触，倍添力量。”宁波大学不少师生这样说。

师生们所说的《初心晨启·宣言》，是由宁波大学“红色文艺轻骑队”创作的一部音乐剧作品，一个两代人守护初心的故事。故事发生在上世纪20年代初，宁波人李四前往上海打工，在一次罢工运动中结识了同乡张人亚，并来到张人亚的金银铺做学徒。在与张人亚等同志共事的过程中，逐渐成长为一名坚定的共产主义战士。音乐剧也生动再现了革命战士张人亚誓死守护第一部《中国共产党党章》《共产党宣言》等党的早期重要文献的感人故事，呈现了中国共产党人以共产主义为信仰、以家国为使命的拳拳之心。

这部作品曾在宁波大学连续5次登上舞台，也曾走进嘉兴南湖、军营、革命老区、农村礼堂等地为当地民众演出，累计受众超过10万人。

“看哭了，张人亚同志用生命守护党章的故事令人感动，他身上有着那个时代革命者特有的气质——坚定、勇毅！”宁波大学2018级学生周囡动情评价：“这种毫无畏惧、勇担使命的精神，是我们学习的榜样，也给予我们前行的力量。”

宁波大学党委书记薛维海说，“这部剧深刻提醒我们，要不忘初心、牢记使命。”

“我们身处这个伟大的时代，就不能辜负这个时代。我们要在师生中引发共鸣，找到共同的时代底色。”音乐剧的制作人、宁波大学教授梁卿说。

“高等教育的根本任务是立德树人，传播正能量的原创音乐剧便是一次成功尝试。”宁波大学党委副书记冯志敏介绍，“美育思政+音乐剧”的文化品牌建设已成为近年来宁波大学投入力量大、渗透范围广、建设成果实的高校思想政治工作实践项目。学校为此组建了“红色文艺轻骑队”与“白鹭林音乐剧社”，以“政府出资扶持+社会资源融合+高校师生保障”的模式开展了一系列工作，探寻出一条高校思政工作新路径。“在这一项目实践与推进的过程中我们发现，融入美育理念的思政教育不再抽象乏味，而是更加鲜活生动，取得了事半功倍的教育实效。”冯志敏说。

“红色文艺轻骑队”创作的原创音乐剧《牵手》，先后演出24场；根据歌剧《江姐》改编的小型音乐剧《红旗颂·江姐》，走进宁波5个街道社区；宁大学子从原创音乐剧中采撷的音乐选段《“不忘初心”组歌》，入选2019年国家艺术基金资助项目……近年来，宁波大学组织开展了110余场演出，覆盖学生10万余人次，承担起以文化人、以文育人、以文培元的使命。

看到厚厚的一沓入党申请书，宁波大学音乐学院党总支书记刘缨十分感慨：“这些都是‘红色文艺轻骑队’队员们递交的。参与音乐剧演出的同学们身上，往往有一种特殊的气质，一种正能量的气场。”

“高校在立德树人教育实践活动中应充分认识美育对思想政治教育工作的重要意义，强化以美育人的教育理念，彰显文化自信、凝聚奋进力量，让中国精神成为新时代高校文艺的灵魂。”薛维海表示。

《 人民日报 》（ 2020年03月29日 05 版）

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