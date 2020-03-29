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风雨过后  终见彩虹（行与思）

周鹏程

2020年03月29日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情发生以来，全国人民众志成城，共克时艰。近日来，在“停课不停学”的课堂上，也能感受到学生们的成长，身体的、心灵的、思想的，正如人们常说的，“风雨过后，终见彩虹”。

　　有关生命。课堂上，越来越多的同学主动触及“生命”话题，思考人与自然、人与人、人与自身之间的关系。从教育角度而言，生命教育的范畴是丰富而多元的，包含生命历程教育、生命安全教育、生命价值教育等。从认识生命的不可替代，到提高自我保护的意识与能力，再到思考作为生命个体所应承担的社会责任、主动探索生命的价值，构成了生命教育的丰富内涵。在这次全国人民共同抗疫的社会实践中，孩子们上了一堂生动的生命教育课，更加懂得尊重生命、审视自我、观照自然，积极寻求生命的意义。

　　有关安全。课堂上，我们发现，越来越多的同学主动思考“安全”话题，特别是信息安全。当前，信息技术深刻影响着人们的生活，面对海量的信息，青少年该如何甄别、遴选？面对多元的观点，青少年该如何理性思考、判断？令人欣喜的是，经历这段时间的成长，同学们更加懂得尊重规律、实事求是，更加懂得在纷繁复杂的信息中主动获取有价值的养分，更加懂得始终保有饱满的爱国情感、高尚的道德情操和乐观向上的人生态度，抗击疫情的过程，也是孩子们培养定力、涵养精神、充盈内心的过程。

　　有关发展。未来的世界是复杂的、快速变化的，充满了不确定性，如何培养自身能力以适应未来的挑战，抗击疫情的过程中，越来越多的同学主动思考这个话题。在家校共同合作下，在学校和老师的精心设计与引导下，孩子们自主发展的基础能力在提升，如时间管理、情绪管理、健康管理、学习管理的能力，面对未来的关键能力也在提升，如理性思维能力、有效沟通能力、自主学习能力等，这是进步的重要开端。

　　2020年这场疫情防控的战役，本身已成为一本教材，厚重而丰富。敬畏生命、学会感恩、尊重规则、理性思考、乐观向上、爱国奉献、责任担当、创新发展……这些，均已收入这本教材中、刻在教育发展进步的印记上、融入孩子们成长的轨迹里。

　　（作者为华中师范大学第一附属中学校长）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月29日 05 版）
(责编：岳弘彬)
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