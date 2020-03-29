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山西翼城统筹城乡教育资源，让优质校带动薄弱校发展——

大山里办起好学校（深聚焦）

本报记者  周亚军

2020年03月29日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　山西省临汾市翼城县南梁中心校南常小学百人花鼓队在全县“万人花鼓大赛”中表现精彩。（资料图片）
　　魏 帅摄

　　核心阅读

　　近年来，山西省临汾市翼城县大力推进“最美乡村学校建设”，统筹城乡教育资源，让优质校带动薄弱校发展，生源逐渐“回流”，大山里的孩子也能上好学校。

　　　

　　翼城，曾是山西临汾的教育弱县。生源不稳、师资短缺、质量不高……始终是困扰当地教育发展的难题。

　　办好乡村小规模学校，稳定乡村生源，不仅关乎乡村教育质量的提升，也关乎消除贫困代际传递和提振乡村振兴信心。

　　近年来，翼城县大力推进“最美乡村学校建设”，统筹城乡教育资源，让优质校带动薄弱校发展，生源逐渐“回流”，大山里的孩子也能上好学校，乡村建设呈现出新的风貌。

　　城挤、乡弱、村空

　　“山里人可恓惶了，谁不想在家门口念书啊”

　　两年前，48岁的李国红从县城转战山区，挑起浇底乡一所九年一贯制学校校长的担子。

　　尽管早有思想准备，李国红上任后还是吃惊不小：全乡学龄儿童584人，他的学校连个零头都不到，只有70人。

　　更让人焦虑的是，就这点学生，还不稳定。六年级14个毕业生，6个要下山读初中，越是学习好的，家长越急着送走。

　　与山区学校的冷清相比，县城里“人满为患”。北关小学和西街小学的校长每到开学季，手机干脆关机。

　　城挤、乡弱、村空，正是我国农村教育的现状。

　　“乡村振兴，关键是人的回归”，翼城县县委书记杨春权说，“学校担负乡村教化和文脉延续重任，必须首先振兴。”

　　浇底乡石门河村的张老汉今年69岁，即便右腿行动有些不便，每周仍要骑摩托跑十多里山路，接送孙女上下学。老张欣慰的是，孙女成绩不错，也正因此，才一直寻思转去山下，读更好的初中。

　　为了说服老张不把孩子转走，李国红又算经济账，又打感情牌：转到县城得有人陪读，还要租房子，各种开支，一年就得多花2万多元。再者说，你年龄也大了，别说县城，就是转到离县城近些的北撖中学，也要35里路，骑摩托安全吗？孩子万一有个头疼脑热，招呼得及吗？

　　老张听得眼眶红红：“山里人可恓惶了，谁不想在家门口念书啊！孩子个个都是宝，都想教育好，可山上教学水平差啊……”

　　“与其让山区学校在那僵着，还不如彻底办好它，让山里娃享受公平而有质量的教育。”翼城县教育科技局局长郭艮山下了决心。

　　创造条件选贤任能

　　“家属都调来了，这回保险了吧”

　　李国红刚来时，4个学生怎么劝都没留住。可不久之后，转走的学生，又都回来了。

　　咋回事？

　　起初，人们惊讶地发现，这个新校长无论周末还是假期，都不出校门一步。不是给新来的教师拉电线、装灯泡、铺床板，就是叮叮咣咣改造宿舍暖气管道，整修餐厅食堂。

　　一遇上学生家长，又像个话痨，聊完教育孩子的方法，就说“最美乡村学校”的新教学楼有多气派、塑胶跑道有多实用……

　　渐渐的，有家长觉着这个校长不一般。“他一来，孩子们天天都有免费新鲜牛奶喝。山里头日子紧，买得起牛奶的，也没见天天给喝呀！”

　　对家长触动最大的，要数两件事：一是老李给幼儿园“高配”了一名本科生当班主任；二是主动提出把爱人从平川调到浇底来。

　　“家属都调来了，三两年肯定不走了吧？我儿子初中这3年，这回保险了吧？”

　　“幼儿园都是大学生给教了，小学初中还能差喽？听说今年还要来好老师，以后再也不用花钱往下跑了。”

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　　一个好校长能带活一所学校，家长们放心了。

　　为了选出好校长，翼城掀起一场“能者上、平者让、庸者下”的选人用人大考，和李国红一样赶赴乡村教育一线的新任校长就有6人，县直薄弱学校新配校长3人。

　　“选任之后充分授权。”郭艮山说，以往副校长的任命、中层干部的任免，都得教育局拍板，现在全部授权给了学校，这两年山区学校就配备了6名副校长。

　　“最美乡村学校建设”，只有好校长还不够。翼城克服编制不足的困难，采取社会招聘、公费师范生录用、争取特岗教师指标等办法，引进优秀教师100多人，其中72人全部补充到山区一线。

　　乡村教育的发展，需要方方面面的努力。翼城压实乡镇责任，6个薄弱乡镇的党政一把手兼任辖区内学校党支部第一书记，强化政治引领，破解发展难题。

　　“这个乡镇帮着配建塑胶操场，那个乡镇解决垃圾转运难题，还有爱心企业保障山里娃天天有鲜牛奶喝，政协委员捐赠爱心书包服装。”西阎学校校长王立宏扎根山区30多年，感慨道，“县委政府越是重视，学校在老百姓心目中的位置越是重要”。

　　教育联盟让资源“逆行”

　　“缺啥老师就派啥，回来还优先提拔”

　　“山上的想下山，下了山的想进机关，进了机关的想啥也不干”，这是翼城教育界的积弊。然而，随着城乡联动的学校结对，“逆行”乡村已渐成风尚。

　　最近，翼城汇丰学校的教师王琴琴主动申请到山区服务，消息一经传开，校长李和平的手机被打爆了，找上门的都是山区学校校长，有的说尽了好话，有的倒尽了苦水，都想争取这位省级骨干教师。

　　浇底的李国红和桥上的赵义军，这俩校长跑得最欢，争得最起劲。

　　浇底学校是汇丰帮扶对象。去年，得知当地信息技术课和体育课开不起来，李和平就派了老师过去，一周3天，开足开好课程；得知初一数学薄弱，汇丰又派骨干教师去支援，一个学期后，仅有的13个孩子中，9个考了100分，整体成绩冲到山区第一名。

　　汇丰还确立制度：山区学校缺啥老师就派啥，每名教师必须赴山区学校服务一年，回来在评模、评优、职称晋升方面优先考虑。

　　近年来，翼城统筹城乡教育资源，将全县中小学校划为8个“联盟”，由县域内优质校校长负总责，开展教师联合教研、学生联合竞赛等活动，让县域学校带动乡村发展。

　　县城给乡村托底，提升了山区学校教学质量，也促进了生源回流。2019年，全县生源回流乡镇近10%。

　　与此同时，翼城打破县域保守观念，与清华附中签订战略合作协议。据统计，全县已有上千名骨干教师赴清华附中等学校培训，上万人次接受省内外知名教育专家讲学培训。

　　不过，赵义军这样的山区校长也担心，“越是好苗子越怕留不住”。

　　“县里事业留人、感情留人、待遇留人，对山区教师比照乡镇公务员落实待遇，可堪大用的，不唯资历、不唯年龄，唯才是举，即便特岗教师刚转正，也可以直接提拔成校领导。”县委副书记、代县长刘锋给赵义军吃了定心丸。

　　为乡村振兴带来希望

　　“我长大也要当山民，建设家乡！”

　　历山脚下长大的侯东升，是个90后。上学时，他跟父亲上山打松塔，无意发现了珍稀药用菌猪苓，一小袋就卖了800多元。

　　穷人的孩子早当家。自那时起，侯东升心底一直有个声音：“菌菇能养家。”

　　侯东升不会想到，多年后，当他大学毕业回到西阎镇曹公村，盖大棚种菌菇的时候，最大的阻力竟来自父亲。

　　“我爸是老观念，觉得念完书应该留在城里。”

　　两年过去，投入全部收回并已有盈余，侯东升请全家到县城下馆子，他本想寻求理解和支持，没想到父亲依旧反对。

　　眼瞅争吵一触即发，在西阎学校读五年级的小侄子语出惊人，“历山是华北生物资源宝库，我长大了也要当山民，建设家乡！”

　　“小孩子从哪学的这个？”“学校教的！”

　　看着大人们惊愕的表情，小侄子骄傲极了，像考了100分。

　　“乡村学校并不意味着落后，乡村的自然与文化、生产与生活，都可以成为教育资源，要让乡村儿童和青少年认识家乡的特质和比较优势，确立乡村自信，扎下乡土根脉。”东北师范大学中国农村教育发展研究院院长邬志辉说。

　　翼城最偏远的西阎学校，过去学生流失一半，现在生源全能留下，与植根乡土自信的教学改革密不可分。

　　“只有尊重乡土、看重乡土，才能回归乡土、振兴乡土，教育是改变观念的最好办法。”杨春权说。目前，翼城正在探索将乡土文化、历史、风物等要素与现代的法治、金融、健康等结合起来，努力在乡村儿童的心中播下守护和创新的种子。

　　人才回归，需要新的乡村价值引领。去年12月，翼城举行第一届突出贡献人才颁奖典礼，各行业各领域的22名人才受到表彰，侯东升等多名乡土人才榜上有名。

　　在翼城，最美乡村学校建设逐渐勾勒出一幅图景。这幅图景中，不只有教育发展，还有乡村振兴的未来。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月29日 05 版）
(责编：岳弘彬)
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