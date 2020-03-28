因势利导多维发掘抗疫中的思政育人元素

湖北历来是一个教育大省，在这一场突如其来的新冠肺炎疫情较量中，如何让大学生能够安心宅家、身心健康、居有所学、学有所获，是高校教育工作者必须回应的重大教育问题。根据教育部“停课不停学”的文件精神，各级学校都在想办法、稳队伍、创新路。作为担负立德树人首要责任的高校思想政治教育工作者，更要及时发声、精准发力、科学施教，用正确的思想和科学的精神武装广大青年学子头脑，切实增强思想政治教育的时效性、针对性，引领大学生勇做社会思考者、前行者和负重者。

要注重在大学生中开展疫情防控科普知识教育。要引导学生理性认识新冠病毒知识和疫情防控形势，增强战胜疫情的信心。综观人类发展史，无论作为社会个体的人，还是作为社会群体的人，因对自然界的无知或知之甚少才会产生焦虑和恐惧的社会心理和情绪体现。随着科学的不断发展，人类对自然界的认知不断广泛而深入，人类战胜自然的能力和信心也在增强。针对疫情及疫情防控进展情况，讲清楚病毒来源、已知传染源、已知传播途径及其病毒变异情况；讲清楚已经采取或正在采取的疫情防控策略和措施，医学技术和科学方法在抗击疫情中发挥的关键作用，尤其是学生非常关心的对抗击疫情所需要的疫苗、药品等研发情况的进展情况，进而引导学生重视科学、学习科学、运用科学和科学报国的爱国情怀；讲清楚事关生命安全、生物安全等国家重大公共安全问题，培养学生的公共安全意识，增强学生的公共安全知识，养成良好的公共安全习惯，掌握疫情科学防护知识，切实加强针对学生的公共安全教育。同时在实践上鼓励学生增强担当精神和社会责任。

要注重在大学生中开展党情、国情、世情新内涵教育。尽管这场战“疫”还在进行中，但在疫情防控过程中已经涌现出了一大批先进典型、英雄人物和感人事迹，这些都是开展师生思想政治教育的生动教材和鲜活案例。作为位于湖北省武汉市中心疫区的高校，更要及时搜集、梳理全国各行各业支援湖北的“一方有难、八方支援”实际行动，生动讲述医护人员、科研人员、广大官兵、基层一线、社会组织、社会志愿者等的先进事迹和感人故事，讲述万众一心、众志成城，不畏艰险、牺牲奉献、冲锋在前、迎难而上的伟大精神。充分挖掘教育系统在疫情防控期间采取的得力措施、积累的成功经验、涌现的先进典型等育人元素，自觉融入思想政治理论课各门课程，贯穿教育教学内容之中，切实转化为针对性强的教学体系。

要注重多渠道拓展教育方式和做好大学生舆情引导工作。经过多年发展，国家的在线教育平台、路径、技术已经有了一定的基础，在当前特殊局面下，要采取有效措施并抓实、抓细、抓落地，争取取得教育实效。非常时期要用非常举措，针对师生因疫情防控不能返校和人员流动的现实情况，各教育教学主体要认真贯彻“延迟开学不停教、不停学”的要求，组织思政课教师利用开学前时间抓紧备课，积极整合教育教学资源，开展网上教学活动。积极运用在线教育资源和云技术平台把线下教学活动尽可能地转化为在线教学活动，做好各门思政理论课的在线辅导、作业、讨论、答疑和学习考核等教学活动，严格教学时间安排和在线教学管理，师生要创造条件、克服困难，发挥好思政教育在线课堂的主阵地作用。充分运用各种新媒体、自媒体积极了解掌握学生的思想状况和动态，及时回应学生的现实关切，做好学生群体的舆情引导。基于青年学生是网络社区的活跃主体，思政老师要主动适应新形势，运用微博、微信、公众号、短视频平台等途径，主动发声、正面引导，强化融合传播和交流互动，做学生在网络社区的贴心人、引路人、让正能量始终充盈网络空间，积极服务于疫情防控和社会稳定的大局。

疫情就是命令、防控就是责任。我们的高校思想政治教育工作者都要毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。我们要在师生中牢固树立打赢这场总体战阻击战的信心，用正确思想武装广大师生的头脑；我们要全力发挥思政课堂主阵地主渠道作用，充分整合各种思政教育资源，调动各种思政教育的育人元素；教育工作者应不拘泥于已有形式，不囿于传统路径，大胆运用科学技术带来的新应用和新便利，创造性地开展疫情防控形势下的思想政治教育和课堂教学工作。大家共同有力出击、有序推进，争取在疫情防控人民战争中交出优异答卷。

作者系武汉工程大学马克思主义学院院长，教授，博士生导师

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