幼儿保育教育科学知识“宅家”学

人民网北京3月28日电 （记者 郝孟佳）“在这次网络学习中，专家通过大量生动的案例解析、常见问题的研讨、深入浅出的分析、生动形象的讲解，让农村学前一线教师也能轻松理解理论，对照工作实践，反思工作实际，找到工作中出现问题的原因，也让问题迎刃而解。”这是“《3-6岁儿童学习与发展指南》解读”在线课程带给贵阳市息烽县教研室教研员张馨的学习感受。

新冠病毒肺炎疫情期间，国家开放大学积极响应教育部“停课不停学”倡议，于2月8日通过国开享学吧网站，面向社会免费开放优质在线培训课程——“《3-6岁儿童学习与发展指南》解读”（以下简称“《指南》解读”）。截至3月26日，网站累计浏览量530余万次（PV），访客已达100.4万人次（UV），覆盖学员40.6万名，平均每天访客数2万人以上。

山东省教育厅通过各市、县（市区）教育局学前教育科长微信群、幼儿园园长群等途径，及时将 “《指南》解读”课程免费开放信息通知到每所幼儿园、每个园长、每位教师，实现了个人学习、幼儿园研讨、教研片区学习、领读学习等多种方式的有机结合。

贵阳市教育局教学研究室组织教师报名学习该课程。在鼓励学员自学之外，教研室还组织专家团队，制定统一学习计划，引导学员通过“线上自学+提交作业+在线研讨+总结反思”，结合当前幼儿园科学保教和幼儿教师专业发展的一些关键问题，有重点、分步骤地进行深度学习。

天津师范大学、西北师范大学将“《指南》解读”在线课程纳入本科生、研究生课程序列。

学员张琳说，“《指南》解读”针对当前学前教育普遍存在的困惑和误区，为广大家长和幼儿园教师提供了具体、可操作的指导和建议。

国家开放大学相关负责人表示，学校将进一步增加课程覆盖社会人群，吸引更多院校和学生参与学习。学校还计划开展基于“《指南》解读”课程的线上直播答疑和专家讲座，以满足各地学习者的需求。

(责编：郝孟佳、岳弘彬)