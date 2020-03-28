原标题：湖南省高三初三年级4月7日开学

3月27日晚，湖南省教育厅发布通知，经省委、省政府同意，全省高三初三年级4月7日开学。

通知要求，高三初三年级开学后，各市州根据本地疫情情况，按照中学其他年级、小学、幼儿园的顺序，明确辖区各县市区中小学其他年级和幼儿园错时错峰开学时间。高校在其所在城市的中小学基本开学后开学。教职员工提前一周到岗到位。在所在县市区中小学全部开学之前，各类教育培训机构不得开展线下培训业务。

据记者了解，为保障教育系统特别是中小学生儿童医用口罩需求，省教育厅正组织各市州、各高校分别统一采购，将向学生免费发放。另外，省教育厅前期会同省工业和信息化厅联系协调了一批防控物资采购保障门店、医药流通企业和相关生产企业，供各地、各高校自主采购、订购或团购。

另外，为指导全省各级各类学校开学前和开学后做好新冠肺炎疫情防控工作，保障广大师生员工生命安全和身体健康，湖南省教育厅已发布《湖南省幼儿园新冠肺炎疫情防控工作指南》《湖南省小学新冠肺炎疫情防控工作指南》《湖南省中学(中职学校)新冠肺炎疫情防控工作指南》《湖南省高等学校新冠肺炎疫情防控工作指南》等4个《工作指南》。4个《工作指南》均包括开学前、开学当日(返校时)、开学后3部分。强调要精准掌握每个教职员工、学生返校前14天的身体健康状况，不允许带病或未解除医学观察人员上班、上学；要上好开学第一课，重点宣传普及新冠肺炎防控知识；要做好校园的日常消杀工作；教职员工和幼儿、学生在教学、办公、生活区域内应佩戴口罩，并保持一定距离，不举行聚集性活动。（记者 余蓉）

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