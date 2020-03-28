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两万多滞留湖北师生分批返京 中小学老师率先返京返岗

2020年03月28日08:43  来源：北京日报
 
原标题：两万多滞留湖北师生分批返京，中小学老师率先返京返岗

　　目前，两万多名北京市大中小学的师生和教职员工滞留湖北，未来一段时间他们将分批逐步返京返岗。市委教育工委、市教委专门为他们制定了一套细致的“返京方案”，中小学老师的返京行程将被优先关照。

　　市教委新闻发言人李奕介绍，每一位滞留湖北师生的情况都早已摸清，每天都有专人与他们做好沟通和对接。随着国内防疫形势逐步转好，教育部门正在有计划地做好开学前的各项准备工作。“虽然还不到决定开学时间的时候，但这个时间正在接近。”

　　中小学生随家长返京要向学校备案

　　两万多名滞留湖北的师生中，大部分是学生，尤其以各高校学生为主。对于不同学段的学生返京，市教委给出了不同的建议，其中明确大学生要继续做好“不离家、不返校”，居家做好线上学习，耐心等待开学的消息。

　　至于中小学生，如果随家长返京，要严格按照北京市防疫要求，通过“京心相助”小程序进行健康打卡，社区报到签到，居家或隔离14天。市教委特别提示，学生家长要及时和学校上报行程和健康情况。

　　如此区别，是因为考虑到一方面大学生滞留外地所占比例高，大规模返京势必造成人流聚集;另一方面，按照此前教育部发布的消息，在中小学基本开学或者在疫情得到更进一步控制的前提下，再考虑大学的开学，大学开学要相对继续往后延。

　　住宿舍高校教师建议暂缓返京

　　对于不同学段教师的返京方案也各有不同。比如针对高校教师，如在校外有固定居所，可以按计划逐步返京。但考虑到高校校园里已有部分学生居住，为了确保防疫安全，所以回校内居住的教师建议暂缓返京。

　　对于基础教育学段的教师，可以分批返京，并按本市防疫要求居家或隔离14天。中小学校目前绝大部分没有学生住宿，所以对于确实需留宿学校集体宿舍的返京中小学教职工，学校在确定防疫安全条件下，向区教委报告审批后方可逐步返校。同时，学校要确保可以提供14天隔离，对于目前校内仍有学生的，要特别注意做好防疫工作。

　　随着滞留教师们逐步返京，开学的前期准备工作更进一步。

　　居家学习指导内容将“升级”

　　最近，通过一次“在线学习情况调研”，全市中小学生居家在线学习的状态和条件已摸清。下一步，市教委将根据条件情况，合理优化课程传播方式。李奕介绍，细化调研和统计的目的，就是希望让下一阶段的教育供给和课程安排更有针对性。

　　市教委介绍，将对中小学居家学习指导的内容、课程资源供给等进一步优化和调整，并在第一时间将相关安排通知每一位师生。“既要做到全覆盖，又要确保学习内容的有效送达率。”

　　另外，针对今年幼升小的政策发布，市教委通过官网答复，今年政策还未出台，往年政策在四月底发布，请家长关注市、区教育部门发布的信息。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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